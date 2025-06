正解は「イライラさせる」でした!

「bug」は「虫」という意味で、虫が体のまわりに飛び交う様子から「イライラさせる」という意味になりました。

「Stop bugging me about cleaning my room. I’ll do it later.」

(部屋を掃除しろってしつこく言わないで。後でやるから)