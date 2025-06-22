ブラックスタイル・パフォーマンス

フォルクスワーゲンは、クーペライクなルーフラインが生み出すスタイリッシュなデザインが人気のクロスオーバーSUV「Tロック」シリーズにおいて、「TロックRブラックスタイル・パフォーマンス」を全国限定172台で発売した。

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メーカー希望小売価格（税込）は724万9000円。



フォルクスワーゲンTロックRブラックスタイル・パフォーマンス

300ps/40.79kg-mを発生する2.0TSIエンジンと7速DSGトランスミッション、4輪駆動システム4モーションを搭載するハイパフォーマンスグレード「TロックR」に、スポーティなスタイリングをより一層引き締めるブラックエディションスタイル・パッケージと、迫力あるエキゾーストサウンドを生み出すアクラポヴィッチ・チタンエキゾーストシステム（Tロック初採用）の特別装備を装着し、マットペイントの特別専用カラー「インジウムグレーマット」（有償オプションカラー）が選択可能となる。

特別装備と外装色 TロックRブラックスタイル・パフォーマンス特別装備 ブラックスタイル・パッケージ

-ブラックスタイル専用ホイール Pretoria 19インチ

-ブラックスタイル専用エクステリア（フロントグリル下部、ルーフレール、ドアミラー、ウィンドウフレーム、Cピラー）

-ブラックスタイル専用インテリア（ダッシュパッド、エアコン吹き出し口、インフォテイメント ディスプレイ外枠）

アクラポヴィッチ・チタンエキゾーストシステム （Tロック初採用）

外装色（以下3色を設定）



フォルクスワーゲンTロックRブラックスタイル・パフォーマンス

ピュアホワイト/ブラックルーフ、ラピスブルーメタリック/ブラックルーフ（有償色）、インジウムグレーマット＊（有償色）

＊インジウムグレーマット選択時は、ドアハンドル、ドアミラー/ウィンドーフレームブラック、リアスポイラー、リアナンバープレート周りなどは艶有りブラックペイント仕様となる。