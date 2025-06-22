¡Ö¼«Ê¬¤ò°¦¤»¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡×Ä«¥É¥é¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù´Æ½¤¤Î¡ÈÅÁÀâ¤Î¥®¥ã¥ë¡É¤¬·ÝÇ½»öÌ³½ê¤òÀßÎ©¤·¤¿¡ÈÀÚ¼Â¤Ê¥ï¥±¡É
¡Ö¥®¥ã¥ë¤ÏÆüËÜ¤òµß¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤½¤ì¤ò¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä°ì¿Í¤¬Æ°¤½Ð¤·¡¢¤³¤ì¤«¤éÆüËÜ¤òÃ´¤¦»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡×
6·î¾å½Ü¡¢¼«¿È¤Î³èÆ°21¼þÇ¯¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ç¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¥®¥ã¥ë·Ï»¨»ï¡Øegg¡Ù¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¥â¥Ç¥ë¡¦Rumi¡Ê38¡Ë¡£¡ÈÅÁÀâ¤Î¥®¥ã¥ë¥â¥Ç¥ë¡É¤È¤·¤Æ¡Ö¥ë¥ß¥ê¥ó¥´¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿Èà½÷¤Ï¡¢½ÂÃ«¤òÃæ¿´¤ËÊ¿À®¤Î¥®¥ã¥ëÊ¸²½¤ò¸£°ú¤·¤¿¿ÍÊª¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬ºÆ¤ÓÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯¤Î¤³¤È¡£NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤Ç¡¢Rumi¤¬¥Ñ¥é¥Ñ¥é¤ä¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤Ê¤É¤Î¡È¥®¥ã¥ëÊ¸²½¡É¤Î´Æ½¤¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤ë¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ê26¡Ë¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î±é¼Ô¤ËÄ¾ÀÜ¥Ñ¥é¥Ñ¥é»ØÆ³¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢Rumi¤Î¥®¥ã¥ëÉÁ¼Ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬¡¢Ä¾ÀÜµÓËÜ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
º£Ç¯¤Ç³èÆ°³«»Ï¤«¤é21Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëRumi¡£ËÁÆ¬¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤ÇÈà½÷¤¬È¯É½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¡È¼ÒÄ¹½¢Ç¤¡É¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢Rumi¤Ï½ÅÂçÈ¯É½¤È¤·¤Æ·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖLumecanrriey¡×¤ÎÀßÎ©¤òÈ¯É½¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±»þ¤Ë¾®³ØÀ¸¤«¤éÃæ³ØÀ¸¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿10Ì¾¤Î¥®¥ã¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖGallllllly¡×¡Ê¥®¥ã¥ê¡¼¡Ë¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ªÈäÏªÌÜ²ñ¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
Rumi¤ÏÆ±¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤ÏÊ¿À®¤Îº¢¤«¤éÄ¹¤¤¤¢¤¤¤À¡¢½ÂÃ«¤Î¥®¥ã¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï»ä¤Ê¤ê¤Î¼«¸ÊÉ½¸½¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤«¤é¥®¥ã¥ë¤ÏÇò¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢ÉÔÎÉ°·¤¤¤µ¤ì¡¢»þ¤Ë¤Ï¡È¥´¥ß¤Î¤è¤¦¤ÊÌÜ¡É¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÊÐ¸«¤Ë²×¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿»ä¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤È»ä¤Ïµ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥®¥ã¥ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¿Í¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¡È¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò¹â¤á¤ëÀ¸¤Êý¡É¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£
¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯¤ÏÄ«¥É¥é¤Î¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤Ç¥®¥ã¥ë¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ä¡¢¤É¤ó¤Ê¥Ô¥ó¥Á¤â¼çÌò¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¤µ¤ó±é¤¸¤ë¥à¥¹¥Ó¥ó¡ÊÊÆÅÄ·ë¡Ë¤¬¡¢¥®¥ã¥ë¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ç¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÌÀ¤ë¤¯²ò·è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¡¢¥®¥ã¥ë¤Î»Ö¤Î¶¯¤µ¤Ç¾è¤êÀÚ¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¡Ø¥®¥ã¥ë¤Ï¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤¡¡ªºÇ¹â¤À¤Ê¤¡¡ª¼«¿®»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤±¤ë¡ª¡ª¡Ù¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥®¥ã¥ë¤Ã¤Æº£¤ÎÆüËÜ¤ËÉ¬Í×¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡ª¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÆüËÜ¤òµß¤¨¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¡£
¡Æ23Ç¯¡¢ÆüËÜ¤Î¼«»¦Î¨¤¬²áµî¥ï¡¼¥¹¥È1°Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ò³§¤µ¤óÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡© ¤½¤ó¤ÊÈá¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡© º£¤ÎÆüËÜ¤Ï¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬Äã¤¹¤®¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ò°¦¤»¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¢£¡È¥®¥ã¥ë¥Þ¥¤¥ó¥É¡É¤ÇÇÀ¶È»Ù±ç³èÆ°
¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Rumi¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¿Íºà°éÀ®¥¹¥¯¡¼¥ë¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¸½ºß¡¢ÀéÍÕ¸©À®ÅÄ»Ô¤Ç»Ò¶¡¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÇÀ¶È»Ù±ç³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¥Õ¡¼¥É¥í¥¹¤ÎÌäÂê¤òÇ§ÃÎ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¸ÅÌ±²È¤ò·Ð±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î¤´¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¤Çº£½Õ¤«¤éÌîºÚ¤òºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
²Æ¤Ë¤Ï¡È²ÆµÙ¤ß¤Î¼ý³Ïº×¡É¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥ÈÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤âSDGs¤Î¿»Æ©¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Í×¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ç¥Ë¥à¤ò¥ê¥á¥¤¥¯¤·¤Æ¤¤ó¤Á¤ã¤¯ÂÞ¤òºî¤ë¼ø¶È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥®¥ã¥ë¤Ë¤Ê¤ë»Ò¤Ã¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤Î»Ò¤è¤ê¤â¥á¥¤¥¯¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë³Ý¤±¤ëÈñÍÑ¤¬Â¿¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤¦¤·¤¿³èÆ°¤ä¶µ¼¼¤ò¤È¤ª¤·¤Æ¡¢¸½Âå¤¬Êú¤¨¤ëÌäÂê¤ò¿È¶á¤Ê¤È¤³¤í¤«¤é³Ø¤Ù¤ë¾ì¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¤³¤Î³èÆ°¤Ë»¿Æ±¤·¤¿´ë¶È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Rumi¡£¤³¤Î¡È¥®¥ã¥ë»ö¶È¡É¤Ë³Ý¤±¤ëÇ®°Õ¤ÏÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¡ØLumecanrriey¡Ù¤Ï¡¢¡È¥®¥ã¥ë¡É¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¤Î»º¤ó¤À¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òºÆÄêµÁ¤·¡¢¼«Ê¬¤ò°¦¤·¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤Î¹â¤¤¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥®¥ã¥ë¤È¤Ï¡¢¡È¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤ÄÀ¸¤Êý¡É¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ò¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤òÄÌ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡¢¶Ï¤«¤Ç¤âÆüËÜ¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤ÈËÜµ¤¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¤ÎÆüËÜ¤Ï¡¢¼Ò²ñÌäÂê¤â´Þ¤á¤Æ°Å¤¤ÏÃ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¬¼«¿®¤òÌµ¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢»ä¤Î¥®¥ã¥ë¥Þ¥¤¥ó¥É¤ÇÆüËÜ¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¸÷¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ì¤Ð¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡È¥®¥ã¥ë¼ÒÄ¹¡É¤ÎÄ©Àï¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£