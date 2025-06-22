Ì¾¥Ð¥¤¥×¥ì¡¼¥ä¡¼½ÂÀîÀ¶É§¡Ö¤½¤Ã¤È¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¡×¶µÆ¬Ìò¤Ç¤Î¼ç±éºî¥¢¥Ô¡¼¥ë
¡¡¡þÅÔÆâ¤Ç±Ç²è¡ÖÃæ»³¶µÆ¬¤Î¿ÍÀ¸¥Æ¥¹¥È¡×¤Î¸ø³«µÇ°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä
¡¡Ì¾¥Ð¥¤¥×¥ì¡¼¥ä¡¼½ÂÀîÀ¶É§¡Ê50¡Ë¤Î¼ç±é±Ç²è¡ÖÃæ»³¶µÆ¬¤Î¿ÍÀ¸¥Æ¥¹¥È¡×¡Ê´ÆÆÄº´¸þÂç¡Ë¤Î¸ø³«µÇ°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¬21Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·½ÉÉðÂ¢Ìî´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¹»Ä¹¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î»î¸³¤ò¹µ¤¨¤ë¶µÆ¬¤¬¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê»ùÆ¸¤ä¶µ»Õ¡¢ÊÝ¸î¼Ô¡¢¤½¤·¤Æ¼«¿È¤Î²ÈÂ²¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¹ç¤¤¤ÎÃæ¤ÇÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¡£½ÂÀî¤Ï¡Ö¤½¤Ã¤È¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¶¦±é¤Î¹âÌî»ÖÊæ¡Ê45¡Ë¡¢´õºé¤¦¤ß¡Ê14¡Ë¡¢ÅÏÉô½¨¡Ê33¡Ë¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£