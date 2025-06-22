¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦µÜ¾ë¡¡½é²ó¤À¤±¤Çº£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¥¿¥¤¼ºÅÀ¡ÖÉé¤±¤Î¸¶°ø¡×¡¡ÇÈ¤Ë¾è¤ì¤Ê¤¤¥¨¡¼¥¹¡Ä1¥«·î¾¡¤Æ¤º
¡¡¡þ¸òÎ®Àï¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹2-5¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2025Ç¯6·î21Æü¡¡¿ÀµÜ¡Ë
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦µÜ¾ë¤¬º£µ¨ºÇÃ»¤Î4²ó7°ÂÂÇ4¼ºÅÀ¤Ç2ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¡¢¸òÎ®ÀïÍ¥¾¡¤Î²ÄÇ½À¤¬´°Á´¾ÃÌÇ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼ºÅê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£½é²ó¤¬Á´¤Æ¡¢¤¤ç¤¦¤ÎÉé¤±¤Î¸¶°ø¡×¡£4°ÂÂÇ¤ò½¸¤á¤é¤ì¤¿½é²ó¤À¤±¤Çº£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¥¿¥¤¤Î4¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¡¢5Í¿»Í»àµå¤âº£µ¨ºÇÂ¿¤È¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÇÈ¤Ë¾è¤ê¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£5·î21Æü¥í¥Ã¥ÆÀï¤Çµó¤²¤¿3¾¡ÌÜ¤òºÇ¸å¤Ë¡¢1¥«·î¤â¤Î´Ö¡¢ÇòÀ±¤«¤é±ó¤¶¤«¤ë¥¨¡¼¥¹¤Ï¡Öº£¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤é¡Ê°ÊÁ°¤È¡ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤â¤¦¾¯¤·ÊÑ²½¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤¿°ì¤«¤é´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢¥ê¡¼¥°ÀïºÆ³«¸å¤ÎµÕ½±¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£