²¦Äç¼£»á¡Ö»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡×¡¡Ä¹Åè¤µ¤ó¤È¾¾°æ»á¤È£³¿Í¤ÇÀ»²Ð¥é¥ó¥Ê¡¼²û¸Å¡¡Åìµþ¸ÞÎØ³«²ñ¼°°ÊÍè¤Î¹ñÎ©¶¥µ»¾ì
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î²¦Äç¼£µåÃÄ²ñÄ¹¡Ê£¸£µ¡Ë¤Ï£²£±Æü¡¢¡ÖÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡Ê£Ê£Æ£Á¡Ë¡×¤È¡Ö¥æ¥Ë¥¯¥í¡×¤¬ÅÔÆâ¤Î¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡Ö£Ê£Æ£Á¥æ¥Ë¥¯¥í¥Þ¥ë¥Á¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¥Ã¥º¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡²¦²ñÄ¹¤¬¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤òË¬¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¸ÞÎØ³«²ñ¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿£²£°£²£±Ç¯£··î°ÊÍè¡£¤½¤ÎÅöÆü¤ÏÌÁÍ§¤Ç¤¢¤ëµð¿Í¡¦Ä¹ÅèÌÐÍº½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¤Èµð¿Í¤ä¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¾¾°æ½¨´î»á¤È£³¿Í¤ÇÀ»²Ð¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£Ä¹Ç¯¡¢£Ï£Î¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ï£³Æü¤Ë»àµî¡£²¦²ñÄ¹¤Ï¡Ö¥Á¥ç¡¼¤µ¤ó¤È¾¾°æ¤È£³¿Í¤Ç¡£¡Ê²ñ¾ì¤Ë¡ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡×¤È²û¤«¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£