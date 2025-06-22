浦和レッズ、クラブW杯インテル戦のスタメン発表!! 初戦から入れ替えなし
浦和レッズは21日、クラブワールドカップグループリーグ第2戦でインテル(イタリア)と対戦する。現地時間正午(日本時間22日午前4時)のキックオフを前にスターティングメンバーが発表され、初戦のリバープレート戦(●1-3)と同じ11人を並べた。
浦和はこの一戦に敗れれば、最終節モンテレイ戦(25日)を待たずにグループリーグ敗退が決まるという背水の陣。今季のUEFAチャンピオンズリーグ準優勝チーム相手にジャイアントキリングを果たせるか。
<出場メンバー>
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 3 ダニーロ・ボザ
DF 4 石原広教
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 88 長沼洋一
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 25 安居海渡
MF 77 金子拓郎
FW 8 マテウス・サヴィオ
FW 13 渡邊凌磨
FW 24 松尾佑介
控え
GK 16 牲川歩見
GK 31 吉田舜
DF 26 荻原拓也
DF 28 根本健太
DF 35 井上黎生人
MF 6 松本泰志
MF 9 原口元気
MF 10 中島翔哉
MF 14 関根貴大
MF 21 大久保智明
MF 39 早川隼平
FW 12 チアゴ・サンタナ
FW 17 小森飛絢
FW 18 高橋利樹
FW 41 二田理央
監督
マチェイ・スコルジャ
浦和はこの一戦に敗れれば、最終節モンテレイ戦(25日)を待たずにグループリーグ敗退が決まるという背水の陣。今季のUEFAチャンピオンズリーグ準優勝チーム相手にジャイアントキリングを果たせるか。
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 3 ダニーロ・ボザ
DF 4 石原広教
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 88 長沼洋一
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 25 安居海渡
MF 77 金子拓郎
FW 8 マテウス・サヴィオ
FW 13 渡邊凌磨
FW 24 松尾佑介
控え
GK 16 牲川歩見
GK 31 吉田舜
DF 26 荻原拓也
DF 28 根本健太
DF 35 井上黎生人
MF 6 松本泰志
MF 9 原口元気
MF 10 中島翔哉
MF 14 関根貴大
MF 21 大久保智明
MF 39 早川隼平
FW 12 チアゴ・サンタナ
FW 17 小森飛絢
FW 18 高橋利樹
FW 41 二田理央
監督
マチェイ・スコルジャ