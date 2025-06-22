¡Ö¶Ã°ÛÅª¤Ê¼ã¤µ¡×Ä¹½÷¤è¤êÇ¯²¼¡¢¾×·â¤Î24ºÐº¹º§¤«¤é8Ç¯¡Ä64ºÐÆ£¤¢¤ä»Ò¤Î¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÂçÈ¿¶Á¡ÖÅ·Á³¤Ê¼ã¡¹¤·¤µ¤¬¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¡×¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¤ª´éÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×
¡Ö¶Ã°ÛÅª¤Ê¼ã¤µ¡×¶Ã¤¤ÎÀ¼Â³½Ð
¡¡2017Ç¯¤Ë24ºÐÇ¯²¼¤Î°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¤¿64ºÐ²Î¼ê¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð±é¡£¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡17Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö·ã¥ì¥¢¤µ¤ó¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¡£¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢±é²Î²Î¼ê¤ÎÆ£¤¢¤ä»Ò¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼ÈëÏÃ¤ä°¦Ç¤Èµº¤ì¤ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤òÀÖÍç¡¹¥È¡¼¥¯¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡Æ£¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬±¿±Ä¤¹¤ëX¤Ç¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë¥É¤Ç±ï¼è¤é¤ì¤¿¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê°Ø»Ò¤ËÃåÊª»Ñ¤ÇºÂ¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÅ·Á³¤Ê¼ã¡¹¤·¤µ¤¬¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¡×¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¤ª´éÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ä¤ó¡×¡ÖÆ£¤¢¤ä»Ò¤µ¤ó¤Î¾Â¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¤«¤±¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¶Ã°ÛÅª¤Ê¼ã¤µ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ£¤Ï¡¢1987Ç¯¤ËÂ¼Àª¿¿ÆàÈþ¤È¤·¤Æ²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£89Ç¯¤ËÆ£¤¢¤ä»Ò¤Ë²þÌ¾¤·¡¢92Ç¯¤Ë¡Ö¤³¤³¤í¼ò¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£81Ç¯¤Ë¤Ï2ºÐÇ¯¾å¤Î°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¡¢Ä¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¤¬ÍâÇ¯Î¥º§¡£55ºÐ¤À¤Ã¤¿2017Ç¯¤Ë¤Ï¡¢31ºÐ¤Î°ìÈÌÃËÀ¤ÈºÆº§¡£Ì¼¤è¤ê4ºÐÇ¯²¼¤ÎÉ×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£