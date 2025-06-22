Âç·¿¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤¬²£Å¾ ±¿Å¾¼ê¤Î45ºÐÃËÀ»àË´¡¡¥¹¥Þ¥Û´¶ÃÎ¤·¼«Æ°ÄÌÊó¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦¹¾ÊÌ»Ô
ËÌ³¤Æ»¡¦¹¾ÊÌ»Ô¤Î¹ñÆ»¤ÇÂç·¿¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤¬²£Å¾¤·¡¢±¿Å¾¼ê¤Î45ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹¾ÊÌ»Ô¹¾ÊÌÂÀ¤Î¹ñÆ»¤Ç¡¢6·î21Æü¸áÁ°11»þ¤´¤í¡¢±¿Å¾¼ê¤ÎÃËÀ¤ÎiPhone¤¬¾×·â¤ò´¶ÃÎ¤·¡¢¼«Æ°¤Ç¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤ËµßµÞÂâ¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃËÀ¤¬¼ÖÂÎ¤Î²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÄÌÊó¤«¤éÌó1»þ´Ö¸å¤Ëµß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»àË´¤·¤¿¤Î¤Ï»¥ËÚ»Ô¤ÎÂç¶¶À¶Íø¤µ¤ó¡Ê45¡Ë¤Ç¡¢Âç·¿¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤Ë¤Ï¸Å»æ¤¬ÀÑ¤ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤ÏÊÒÂ¦1¼ÖÀþ¤Î´Ë¤¤¥«¡¼¥Ö¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï²£Å¾¤·¤¿¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£