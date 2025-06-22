¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥¤¥é¥ó ¹¶·â¤Î±þ½·Â³¤¯¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢µ¼Ô¡È¥¤¥é¥ó³°Áê¤¬Ë¬Ïª¤Ø¡É
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥¤¥é¥ó¤Î¹¶·â¤Î±þ½·¤Ï¡¢½µËö¤Ë¤«¤±¤Æ¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥¤¥é¥ó¤Î³°Áê¤¬Íè½µ¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¥¢¥á¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢¤Îµ¼Ô¤¬Êó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï6·î21Æü¡¢¥¤¥é¥óÃæÉô¤Î¥ß¥µ¥¤¥ëÊÝ´É»ÜÀß¤äÈ¯¼Í»ÜÀß¤Ê¤É¤ò¶õÇú¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥¤¥é¥ó³×Ì¿ËÉ±ÒÂâ¤Ë¤¢¤ë¥É¥í¡¼¥óÉôÂâ¤Î»ÊÎá´±¤ò»¦³²¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÅì¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¥¢¥ë¥¸¥ã¥¸¡¼¥é¤Ï¡¢¥¤¥é¥ó¤Ç¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â430¿Í¤¬»àË´¡¢3500¿Í¤¬Éé½ý¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥¤¥é¥ó¤â¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ø¤Î¹¶·â¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥é¥ó¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¹¶·â¤¬¤¢¤Ã¤¿¥Æ¥ë¥¢¥Ó¥Ö¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ²¼¤Î¥·¥§¥ë¥¿¡¼¤Ë¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤Ç¾õ¶·¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥é¥ó¤Ï20Æü¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë³ÆÃÏ¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â20È¯¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¹¶·â¤ò¹Ô¤¤¡¢ËÌÉô¤Î¥Ï¥¤¥Õ¥¡¤Ç¤Ï17¿Í¤¬Éé½ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥¤¥é¥ó¤Î¥¢¥é¥°¥Á³°Áê¤¬21Æü¡¢¥¢¥é¥Ö½ô¹ñ¤Î²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥È¥ë¥³¤Î¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¢¥¯¥·¥ª¥¹¡×¤Îµ¼Ô¤ÏSNS¤Ç¡¢¥¢¥é¥°¥Á»á¤¬23Æü¤Ë¥í¥·¥¢¤òË¬Ìä¤·¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÃæÅì¾ðÀª¤Î¶ÛÇ÷¤ò¼õ¤±¡¢¸½ÃÏ¤ÎÆüËÜ¿Í¤ò¶õÏ©¤ÇÂàÈò¤µ¤»¤ë¾ì¹ç¤ËÈ÷¤¨¡¢¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤ÎC-2Í¢Á÷µ¡2µ¡¤¬µòÅÀ¤È¤Ê¤ë¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥¸¥Ö¥Á¤Ë¸þ¤±¡¢Ä»¼è¸©¤ÎÈþÊÝ´ðÃÏ¤ò½ÐÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²óÇÉ¸¯¤µ¤ì¤ëÎ¦¾å¼«±ÒÂâ¤È¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¡¢¹ç¤ï¤»¤ÆÌó120¿ÍÂÖÀª¤Ç¥¸¥Ö¥Á¤ÎµòÅÀ¤ËÂÔµ¡¤·¡¢ÃæÅì¤«¤é¤ÎÆüËÜ¿Í¤ÎÂàÈò¤ËÈ÷¤¨¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£