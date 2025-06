²ñ¾ì¸ÂÄê¡¢Àè¹ÔÈ¯Çä¤â½¼¼Â¡õÅù¿ÈÂç¥¹¥¿¥Á¥å¡¼ÀßÃÖ¤â¡ªDisney THE MARKET 2025 in ¿·³ã°ËÀªÃ°

新潟伊勢丹にてディズニーファン待望の「Disney THE MARKET 2025 in 新潟伊勢丹」を開催中!

期間中、限定品や会場を色鮮やかなグラデーションで表現し、幅広い世代のディズニーファンの日常に笑顔と幸せをが届けられます。

​「ディズニー」「ピクサー」「マーベル」「スター・ウォーズ」など愛されるキャラクターたちのグッズが一堂に会する、特別な空間です☆

Disney THE MARKET 2025 in 新潟伊勢丹

開催期間:2025年6月21日(土)〜7月14日(月) ※最終日は午後4時終了

開催場所:新潟伊勢丹 6階 催物場

ディズニーファン待望の大型ショッピングイベント『Disney THE MARKET 2025』が新潟伊勢丹に登場☆

新潟会場限定アイテムやイベント限定グッズ、三越伊勢丹コラボ商品など、ここでしか手に入らない特別なアイテムが勢ぞろい!

新潟会場限定グッズ

新潟伊勢丹限定のグッズは2種類。

トートバッグ 新潟

価格:3,520円

サイズ:本体 H390×W390×D90mm/持ち手 H600×W25mm

「にいがた」の文字と「ミッキーマウス」のフェイスが組み合わされた、新潟会場だけの限定トートバッグ☆

柔らかなナチュラルカラーに黄緑色のグラフィックが目を引き、普段使いにもぴったりです。

キーホルダー 新潟

価格:880円

サイズ:直径54mm

「ミッキーマウス」の顔と「にいがた」の文字を大胆に配置したアクリルキーホルダー☆

バッグや鍵に付けやすいサイズ感で、新潟限定の記念アイテムとしておすすめです。

Disney THE MARKET限定グッズ

Disney THE MARKET会場限定グッズ。

ちょっこりさん「ミッキーマウス(魔法使いの弟子)」

価格:1,980円

サイズ:H140×W100×D75mm

『ファンタジア』の「魔法使いの弟子」に扮した「ミッキーマウス」が、人気のちょっこりさんシリーズに登場☆

鮮やかなグラデーションローブと愛らしい表情が魅力で、棚の縁や手すりにちょこんと座らせられる仕様です。

プレミアムビーンズコレクション「ミッキーマウス」「ミニーマウス」

価格:2,970円

サイズ:H200×W70×D80mm

「ミッキーマウス」のクラシカルな姿を再現したプレミアム仕様のぬいぐるみ☆

やわらかな手触りと落ち着いたカラーリングが特徴です。

すやすやフレンド ぬいぐるみS「ベイマックス」

価格:2,530円

サイズ:W125×H115×D210mm

『ベイマックス』の「ベイマックス」が、ハート型クッションを抱いてすやすや眠る姿で登場☆

ころんとした丸いフォルムと白いボディが愛らしく、癒し効果抜群のぬいぐるみです。

ブラインドアクリルバッジ『ファンタジア(オーロラ)』

価格:770円

仕様:全8種・ランダム

『ファンタジア』の「ミッキーマウス」や魔法のほうきなど、カラフルで幻想的なアートが楽しめるブラインドアクリルバッジ☆

光と魔法をテーマにしたデザインは、集めるほどに並べて飾りたくなるかわいさです。

グラデーション ボールペン『ミッキー・イン・リアル・ライフ』

価格:660円

サイズ:全長135mm

パステル調のグラデーションに、「ミッキーマウス」や「ドナルドダック」など人気キャラクターがプリントされたカラーボールペン☆

全7種の豊富なラインナップで、見た目も書き心地も楽しい文具です。

クリアファイル『ファンタジア(グラデーション)』

価格:495円

サイズ:H310×W220mm(A4対応)

『ファンタジア』の「魔法使いの弟子」姿の「ミッキーマウス」を大胆にあしらったクリアファイル☆

音符や星が舞う背景が華やかで、日常使いにもプレゼントにも最適です。

ブラインドミニキャンバス『ミッキー・イン・リアル・ライフ(トランプ柄)』

価格:880円

仕様:全5種・ランダム

「ミッキーマウス」がトランプのモチーフとともに描かれたミニキャンバス☆

手のひらサイズで飾りやすく、シックなカラーリングとユニークな構図が魅力です。

ブラインドシューレース『ファンタジア』

価格:880円

サイズ:8mm幅×1,200mm/全4種・ランダム

『ファンタジア』のアートを靴ひもに落とし込んだカラフルなブラインドシューレース☆

スニーカーに通すだけで足元を華やかに彩ってくれる、遊び心のあるアクセサリーです。

ハンドタオル『ワンダフル・ワールド・オブ・カラー(テレビ)』

価格:880円

サイズ:H250×W250mm

『ワンダフル・ワールド・オブ・カラー』デザインのハンドタオル☆

ノスタルジックな雰囲気と柔らかな手触りが魅力の、実用性の高い一枚です。

ミニタオル『ミッキー・イン・リアル・ライフ(トランプ柄)』

価格:880円

サイズ:H200×W200mm

「ミッキーマウス」がトランプカードの中でポーズをとるユニークなアートがデザインされたミニタオル☆

コンパクトで持ち運びやすく、ちょっとしたギフトにもぴったりなアイテムです。

フェイスタオル『ファンタジア(オーロラ)』

価格:1,980円

サイズ:H800×W340mm

『ファンタジア』の「ミッキーマウス」を中心に、オーロラのような幻想的なカラーで彩られたフェイスタオル☆

吸水性とデザイン性を兼ね備えた、大人ディズニーファン向けの贅沢な一枚です。

グラス『ファンタジア/カンパニーサイン』

価格:1,540円

サイズ:φ80×H80mm

『ファンタジア』のカンパニーロゴをあしらった、シンプルでスタイリッシュなロックグラス☆

食卓やデスクでもさりげなくディズニーの世界観が楽しめる、日常使いにおすすめのグッズです。

スマホショルダーバッグ『ファンタジア(レッド)』

価格:3,520円

サイズ:H180×W110mm

『ファンタジア』をモチーフにした赤色基調のスマホショルダーバッグ☆

コンパクトなサイズ感ながら必要最低限の荷物をすっきり収納でき、外出時にも便利なアイテムです。

トートバッグ『ミッキー・イン・リアル・ライフ(ダンス)』

価格:4,400円

サイズ:本体 H390×W390×D90mm/持ち手 H600×W25mm

「ミッキーマウス」が軽快に踊る姿を大胆にプリントした、POPな雰囲気のトートバッグ☆

収納力に優れたスクエア型で、ファッションのアクセントにもぴったりです。

キャンバストート-BIG-『ファンタジア』(SNIDEL HOMEコラボ)

価格:9,900円

サイズ:縦33×横53.5×底36.5×マチ15.5cm(持ち手長さ:60cm)

『ファンタジア』の幻想的なデザインをあしらった、SNIDEL HOMEとのコラボトート☆

大容量でポケットも3つ付属し、旅行やショッピングに大活躍のエレガントな一品です。

トートバッグ『ファンタジア/魔法使いの弟子』

価格:4,601円

サイズ:約H400×W330×D150mm

『ファンタジア』の「魔法使いの弟子」姿の「ミッキーマウス」がプリントされたキャンバストートバッグ☆

大容量でマチもしっかりあり、デイリーユースからイベント参加まで幅広く活躍します。

リロ&スティッチ 実写映画記念グッズ

ぬいぐるみS「スティッチ(実写版)」

価格:2,970円

サイズ:W190×H230×D140mm

実写映画版『リロ&スティッチ』に登場する「スティッチ」が、ふわふわのぬいぐるみになって登場☆

リアル感と愛らしさを兼ね備えたデザインで、劇中の雰囲気をそのまま感じられる注目アイテムです。

ブラインドふわふわ缶バッジ(全8種)

価格:各880円

サイズ:直径約56mm

「スティッチ」や「リロ」など人気キャラクターが描かれた、もこもこ素材の缶バッジ☆

手のひらサイズで集めたくなる全8種。どの絵柄が出るかは開けてからのお楽しみです。

トートバッグ「スティッチ」

価格:3,801円

サイズ:約W330×H390mm

生成りのコットン地に「スティッチ」のアートが映えるナチュラルなトートバッグ☆

A4サイズが余裕で入り、デイリーにもお出かけにも活躍します。

三越伊勢丹限定ファッション&雑貨

ドナルドダック Tシャツ

価格:5,001円

サイズ:M・L

「ドナルドダック」の大きなフェイスがフロントに大胆に描かれたユニークなTシャツ☆

インパクトのあるプリントながら、ベースはシンプルなカラーでコーディネートしやすい1枚です。

ディズニープリンセス/ディズニープリンス Tシャツ

価格:各4,801円

サイズ:S〜XL

「ディズニープリンセス」または

「ディズニープリンス」の繊細なアートをプリントしたTシャツ☆

アクリルキーホルダー付 トートバッグ

価格:各4,601円

サイズ:約H260×W290×D95mm

『ディズニー』デザインのアクリルキーホルダーがセットになったミニトートバッグ☆

小ぶりながらマチが広く、ランチバッグやサブバッグとしても活躍する万能タイプです。

トラベルポーチセット(『ズートピア』)/ACCOMMODE

価格:4,620円

サイズ:約H200×W300×D90mm

『ズートピア』のキャラクターがデザインされた、ACCOMMODEとのコラボトラベルポーチ2点セット☆

旅行時の衣類収納や整理整頓に便利なサイズ感と、透け感のあるデザインが特徴です。

トラベルメイクポーチ(『ズートピア』)/ACCOMMODE

価格:4,290円

サイズ:約H180×W210×D70mm

『ズートピア』の世界観を活かした、使いやすいサイズのコラボメイクポーチ☆

内部にはポケットもあり、収納力と携帯性を兼ね備えた実用性の高いアイテムです。

ラウンドミニボストン『アリエル』/ACCOMMODE

価格:7,260円

サイズ:約H185×W250×D100mm

『リトル・マーメイド』の「アリエル」をイメージした、ころんと可愛いフォルムのラウンド型ミニボストン☆

上品なカラーとパールチャームがポイントで、カジュアルにもガーリーにも合わせやすいアイテムです。

スクエアポーチ『リトル・マーメイド』/ACCOMMODE

価格:4,180円

サイズ:約H45×W145×D105mm

「アリエル」の繊細なアートをプリントした、コンパクトで実用的なスクエア型ポーチ☆

コスメや小物の収納に最適で、バッグの中でも目を引く華やかなデザインです。

カラップボックスミニショルダー『ズートピア』/ACCOMMODE

価格:4,290円

サイズ:約H195×W150×D80mm

『ズートピア』の世界観をポップな色使いで表現した、ミニサイズのショルダーバッグ☆

小物の持ち歩きに便利なボックス型で、コーディネートのアクセントになるキュートなデザインです。

おすすめ商品

ドナルドダック 90周年モデル/シュタイフ

価格:78,100円

サイズ:全長 約27cm

テディベアブランド「シュタイフ」による「ドナルドダック」の90周年記念ぬいぐるみ☆

特別感のある仕上がりで、コレクションやギフトにもふさわしいアニバーサリーモデルです。

ミッキーマウスとテディベア桜/シュタイフ

価格:77,000円

サイズ:全長 約31cm

「ミッキーマウス」と日本の桜をテーマにした「テディベア」とのコラボぬいぐるみ☆

淡いピンクの色味と繊細な縫製が際立つ、春らしい優しい表情の逸品です。

おしゃれキャット「マリー」/シュタイフ

価格:55,000円

サイズ:全長 約18cm

『おしゃれキャット』の「マリー」が、真っ白なモヘア素材のテディスタイルで登場☆

小ぶりながらも上品な印象で、ファン心をくすぐる珠玉の1体です。

ジャック・スケリントン&ゼロ/マスタークラフト

価格:75,601円

サイズ:高さ 約40cm(ポリストーン製)

『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』の「ジャック」と「ゼロ」を立体化したマスタークラフトシリーズ☆

繊細な彫刻とダークな世界観を忠実に再現した、存在感抜群の高品質フィギュアです。

The Power, It’s Different - I Like It/ディズニー アートコレクション

価格:481,800円

サイズ:額装サイズ 約38.5×53.5cm

多様性と力強さをテーマにしたポップアートテイストのディズニーアート☆

大胆な配色とモダンな構図が目を引く、受注生産の特別なアートボードです。

A Night at the Movies/ディズニー アートコレクション

価格:382,800円

サイズ:額装サイズ 約68.5×94cm

映画を観賞する「ミッキーマウス」たちを描いた、大型サイズのアート作品☆

温かみのあるタッチでディズニーらしい楽しさを表現した、コレクター必見の1枚です。

イベント限定アイテム

TAG LIVE LABEL缶(ステッカー付き自販機)

価格:各800円(ウーロン茶入り)

仕様:全20種/グループA:6月21日〜7月4日、グループB:7月5日〜7月14日

ディズニーキャラクターの限定ステッカーが付属した、会場限定ドリンク缶☆

ラベルのステッカーはキレイに剥がして保存可能。グループごとに異なる絵柄も楽しめます。

Disney THE MARKET 限定デザイン ショッピングバッグ(全4種)

価格:各330円

サイズ:約H340×W320×D175mm

「ミッキー&ミニー」「くまのプーさん&ピグレット」「ラプンツェル&ジャスミン&アリエル」「スティッチ&リロ」の4種がラインナップ☆

のプリンセス柄は三越伊勢丹限定!実用性と可愛さを兼ね備えた、記念にもぴったりのバッグです。

ノベルティ特典

アプリクーポン配信特典(エムアイカードアプリ)

配信期間:6月21日〜7月14日

特典内容:「エムアイカードアプリ」のクーポン提示で「オリジナルステッカー(非売品)」を1枚プレゼント☆

各日数量限定のため、早めの来場がおすすめです。

JCBブランド利用特典

期間:6月21日〜7月14日

対象:「Disney THE MARKET」会場にて、JCBブランドのクレジットカードで税込3,000円以上の購入

特典内容:先着で「オリジナル缶バッジ(非売品)」を1個プレゼント☆

お買い上げ特典(先着)

期間:6月21日〜7月14日

内容:「Disney THE MARKET」会場でのお買い上げ合計金額に応じたノベルティプレゼントを実施☆

対象アイテム・金額により内容が異なるため、詳しくは店頭POPまたはスタッフに確認を。

会場演出・フォトスポット

会場音楽はディズニー・ミュージックに!

新潟伊勢丹各階(地下1階と3階をのぞく)に等身大スタチューが登場!

アナとエルサ

ディズニー/ピクサー映画『トイ・ストーリー』シリーズの主人公「ウッディ」と「バズ・ライトイヤー」

「ミッキーマウス」

R2-D2とスパイダーマン

「ドナルドダック」

ディズニー映画『ピノキオ』の主人公であやつり人形の男の子「ピノキオ」とディズニー映画『おしゃれキャット』の人気キャラクター「マリー」も!

たくさんのディズニーグッズ、

先行発売商品も並ぶディズニーファン注目のイベント。

Disney THE MARKET 2025 in 新潟伊勢丹は2025年7月14日まで開催中です。

©Disney

©Disney/Pixar

©2025 MARVEL

©Disney/Lucasfilm Ltd. © & Lucasfilm Ltd.

