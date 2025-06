Dannie Mayが初の東名阪クアトロツアー<Dannie May QUATTRO ONE MAN TOUR「QUATTRO × QUATTRO × QUATTRO」>開催を発表。合わせて7月2日に新曲「ユニーク」を配信リリースすることが明らかとなった。 Dannie Mayは本日6大都市ツアー <スーパー・バケーション>初日広島公演を開催。マサ(Vo, G)の出身地である広島で開催された本公演では、先日リリースされ話題を呼んでいる「色欲」や、「FUNKY MUSIC!!」の心地よいビートでフロアを沸かせ、ファンの心を掴んで離さない2時間弱の熱いライブが繰り広げられた。 大型フェスへの出演を経たことも影響しているのだろう、3人それぞれの存在感が一層研ぎ澄まされ、演奏のグルーヴにもさらなる厚みが加わっていた。 「アストロビート」では、フロアが一体となってリズムに身を委ね、コールや手拍子を交えながら、音楽を通じてステージと観客が対話するような場面も。飽きさせず、置いていかない--そんなライブがそこにはあった。熱量に満ちた初日を終え、この全国ツアーがDannie Mayにとってさらなる飛躍のきっかけとなることを予感させる一夜だった。 そして、今回リリースが発表された「ユニーク」は、原作シリーズ累計100万部(紙+電子)超えのTVアニメ『追放者食堂へようこそ!』のために書き下ろされた楽曲。どうしようもない悩みを抱える人々への“肯定”を心地よいビートに乗せる、Dannie Mayからの愛で溢れた応援ソングとなっている。 配信シングル「ユニーク」 2025年7月2日 (水) リリースURL:Dannie.lnk.to/Unique <Dannie May QUATTRO ONE MAN TOUR「QUATTRO × QUATTRO × QUATTRO」>11月1日(土) @梅田CLUB QUATTRO11月2日(日) @名古屋CLUB QUATTRO11月9日(日) @渋谷CLUB QUATTRO 【チケット】Official HP最速先行https://w.pia.jp/t/danniemay-tour-quattro/ <Dannie May ONEMAN LIVE TOUR「スーパー・バケーション」>6月21日(土)@ 広島 SIX ONE Live STAR6月22日(日)@ 福岡 CB6月29日(日) […]

