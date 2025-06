Little Black Dressが7月23日に発売するメジャー1st アルバム『AVANTGARDE』のジャケット写真を初解禁した。 「前衛」「先駆的」「革新的」という意味を持つアルバムタイトル通り、蝶を抱いた遼自身が反転した姿を中心に、周りを色とりどりの蝶が舞っている。奇抜でありながらポップなビジュアルは、まさに『AVANTGARDE』なデザインに仕上がっている。 本アルバムは、店舗などで購入可能となるCD ONLYのアルバムに加え、オンラインのみで購入できるTシャツ付きの「KING e-SHOP限定SET」が販売される。このTシャツは、ジャケット写真がボディにあしらわれたファン必見の一枚だ。 先日6月4日はアルバム収録楽曲からリード曲「アヴァンギャルド」が初解禁。6月7日には愛知県で開催された<SAKAE SP-RING 2025>で早速ライブパフォーマンスを行い、ライブの模様をゲリラ的にInstagramで生配信するなど、前衛的な姿勢で話題を集めた。 本日は同じく<SAKAE SP-RING 2025>で初パフォーマンスされ、オーディエンスがタオルを回して熱狂したアルバム収録曲「メッチャいいじゃん!」の音源が、レギュラーを務めるFM大阪「Little Black DressのMake Sense」で初解禁された。「笑って 笑って」というフレーズが印象的で、今後もライブでの盛り上がりに欠かせない一曲となりそうだ。 7月には東京・タワーレコード池袋店、岡山・アリオ倉敷でミニライブありのリリースイベントも開催される予定だ。 ◆ ◆ ◆ ◼︎「アヴァンギャルド」&「メッチャいいじゃん!」アレンジャーからのコメント 塚田耕司(アヴァンギャルド)今回の楽曲「アヴァンギャルド」はプログラミング中心ですが、制作現場はまるでロックバンドのような熱量とグルーブに溢れていました。思いついたことはなんでもやってみる!衝動とスピード感に突き動かされる場面が何度もありました。精一杯ついていきますのでまたやりましょう! 曽我淳一(Lonely Shot/メッチャいいじゃん!/猫じゃらし)今回新たに、「メッチャいいじゃん!」「Lonely Shot」の2曲を遼ちゃんと一緒にアレンジしてきましたが、どちらも遼ちゃんのデモの段階でいいアイデアが一杯入っていたので、なにか新しく付け足すというよりは、1番強い部分を精査して増幅させていく作業でした。「メッチャいいじゃん!」は「なるべく工夫をしない」という、曲に合わせて僕らもカラッポになって考えるというのが楽しかったです! ◆ ◆ ◆ 1st アルバム『AVANTGARDE』2025年7月23日発売 ◼︎ CD ONLY商品番号:KICS-4211価格:¥2,800(税抜価格¥2,545)https://www.kingrecords.co.jp/cs/g/gKICS-4211/ ◼︎ KING e-SHOP限定SET*CD+KING e-SHOP限定オリジナルTシャツ商品番号:ECB-1790/1791価格:\6,800(税抜価格\6,182)https://kingeshop.jp/shop/g/gECB-1790/ オリジナルTシャツ綿100%5.6ozMサイズ:身丈70 身巾52 肩巾47 袖丈20(cm)Lサイズ:身丈74 身巾55 肩巾50 袖丈22(cm) ・CD封入特典応募抽選シリアルコード リリースイベントスペシャルミニライブ&ジャケットサイン会・7月23日(水)19:00会場:タワーレコード池袋店 店内イベントスペースhttps://tower.jp/store/event/2025/07/014008 ・7月26日(土)13:00会場:アリオ倉敷 2Fフードコート内サテライトスタジオ前https://tower.jp/store/event/2025/07/122003 【対象商品】2025年7月23日(水)発売Little Black Dress「AVANTGARDE」通常盤:CD ONLY | KICS-4211 | ¥2,545+税※対象商品1枚ご購入につき「特典会参加券」1枚のお渡しとなります。※メーカー特典は対象外となります。 ◆Little Black Dress オフィシャルサイト

The post Little Black Dress、メジャー1st アルバム『AVANTGARDE』ジャケット解禁 first appeared on BARKS.