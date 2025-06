BAND-MAIDの最新曲「What is justice?」が7月18日に配信リリースされ、同日0時にミュージックビデオが公開されることがわかった。 本楽曲は7月11日から放送されるTVアニメ『桃源暗鬼』のエンディング主題歌となることが発表されており、昨日21日には「What is justice?」の一部が使用されたTVアニメ『桃源暗鬼』PV第三弾が公開されている。 リリース日発表にあわせ、ジャケットも公開となった。天秤のモチーフが印象的なモノトーンを基調としたデザインで、「正義とは何か?」というテーマをもとに制作されたという楽曲の全貌への期待が高まる。さらにTikTok、Instagram、Facebookでは限定先行配信がスタートし、楽曲の一部を聴くことができる。 TVアニメ『桃源暗鬼』は、漆原侑来による原作漫画が2020年より「週刊少年チャンピオン」(秋田書店)にて連載スタートした人気作。昔話「桃太郎」を題材に、鬼の血を引く者たちと桃太郎の血を引く者たちの争いを描く。2023年6月からは「『桃源暗鬼』プロジェクト」が始動し、舞台化、アニメ化、ゲーム化とその裾野を広げ続けている。 BAND-MAIDは現在全国ツアーを開催中。夏には<SUMMER SONIC 2025>に加え、初のタイでのお給仕(ライブ)となる<SUMMER SONIC BANGKOK 2025>への出演も決定している。 Digital Single「What is justice?」 2025年7月18日(金)配信スタートPre-add/Pre-save: https://BAND-MAID.lnk.to/What_is_justice TVアニメ『桃源暗鬼』 2025年7月11日より毎週金曜よる11時から日本テレビ系「FRIDAY ANIME NIGHT(フラアニ)」枠にて全国30局ネットで放送放送終了後、ABEMAで国内最速配信 各種配信プラットフォームにて順次配信7月12日より毎週土曜深夜0時30分からBS日テレで放送開始※放送・配信時間は変更となる可能性がございます エンディング主題歌:BAND-MAID 「What is justice?」オープニング主題歌:THE ORAL CIGARETTES「OVERNIGHT」 ■キャスト一ノ瀬四季:浦 和希無陀野無人:神谷浩史皇后崎 迅:西山宏太朗屏風ヶ浦帆稀:石見舞菜香矢颪 碇:坂田将吾遊摺部従児:花江夏樹手術岾ロクロ:三浦 魁漣 水鶏:愛美花魁坂京夜:木村良平桃宮唾切:岸尾だいすけ桃草 蓬:伊瀬茉莉也一ノ瀬剛志:小山剛志桃屋五月雨:増谷康紀校長:緒方恵美 ■スタッフ原作:漆原侑来「桃源暗鬼」(秋田書店「週刊少年チャンピオン」連載)監督:野中阿斗監督補佐:橋本裕之シリーズ構成・脚本:菅原雪絵キャラクターデザイン:網サキ涼子美術設定:別役裕之美術監督:Scott MacDonald色彩設計:多田早希撮影監督:芹澤直樹CG監督:福島涼太編集:岡崎由美佳音響監督:飯田里樹音楽:KOHTA YAMAMOTO音楽制作:ポニーキャニオンアニメーション制作:スタジオ雲雀 ■INFORMATIONアニメ公式HP:https://tougenanki-anime.com/TVアニメ『桃源暗鬼』公式オンラインストア:https://tougenanki-animestore.com/アニメ公式X:https://twitter.com/tougenanki_anmアニメ公式Instagram:https://www.instagram.com/tougenanki_anime/『桃源暗鬼』プロジェクト公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/@tougen_anki『桃源暗鬼』プロジェクト公式TikTok:https://www.tiktok.com/@tougen_anki_project『桃源暗鬼』漆原侑来X:https://twitter.com/tougenanki ©漆原侑来(秋田書店)/桃源暗鬼製作委員会 <BAND-MAID TOUR 2025> FIRST ROUND5月10日(土) 東京 LINE CUBE SHIBUYA SOLD OUT5月17日(土) 広島 CLUB QUATTRO SOLD OUT5月18日(日) 岡山 CRAZYMAMA KINGDOM SOLD OUT5月25日(日) 静岡 浜松窓枠 SOLD OUT5月31日(土) 新潟 LOTS SOLD […]

The post BAND-MAID、アニメ『桃源暗鬼』ED主題歌「What is justice?」リリース&MV公開が決定 first appeared on BARKS.