³ÚÅ·¥È¥é¥Ù¥ë¡¢¡Ö·îËöSALE¡×³«ºÅ¡¡6·î30Æü¤Þ¤Ç
³ÚÅ·¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢Î¹¹ÔÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¡Ö³ÚÅ·¥È¥é¥Ù¥ë¡×¤Ç¡¢¡Ö·îËöSALE¡×¤ò6·î20Æü¸áÁ°10»þ¤«¤é30Æü¸áÁ°9»þ59Ê¬¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
ÀßÄê¥Û¥Æ¥ë¤ÈÎÁ¶â¤Î°ìÎã¤Ï¡¢¥Þ¥Û¥í¥Ð¡¦¥Þ¥¤¥ó¥º»°±º¤¬13,156±ß¤«¤é¡¢¥Ç¥å¥·¥¿¥ËµþÅÔ¤¬23,718±ß¤«¤é¤Ê¤É¡£¤¤¤º¤ì¤â1Ì¾¤¢¤¿¤ê¤ÎÎÁ¶â¡£
2026Ç¯5·î¤Þ¤Ç¤Î¹ñÆâ½ÉÇñ¤Ç»È¤¨¤ë10¡ó¥¯¡¼¥Ý¥ó¤òÀèÃå30ËüËç¡¢1,000±ß³ä°ú¥¯¡¼¥Ý¥ó¤òÀèÃå11,400Ëç¡¢³Ú¥Ñ¥Ã¥¯¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë10,000±ß³ä°ú¥¯¡¼¥Ý¥ó¤òÀèÃå200Ëç¡¢5,000±ß³ä°ú¥¯¡¼¥Ý¥ó¤òÀèÃå300Ëç¸ÂÄê¤ÇÇÛÉÛ¤¹¤ë¡£¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ÎÊ»ÍÑ²ÄÇ½¡£Æüµ¢¤ê¤ä¥Ç¥¤¥æ¡¼¥¹¤Ï½ü³°¤È¤Ê¤ë¡£