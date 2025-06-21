きゃりーぱみゅぱみゅ「PONPONPON」をFRUITS ZIPPER・CANDY TUNE・CUTIE STREETとコラボパフォーマンス！総勢20人以上でのトークも
次回 6月28日（土）よる10時〜日本テレビ系で放送の「with MUSIC」。6月28日（土）の出演アーティスト・歌唱楽曲の情報を解禁！
きゃりーぱみゅぱみゅの復帰後音楽番組初出演が決定！大ヒット曲「PONPONPON」で、KAWAII LAB.のFRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、CUTIE STREET 3組総勢20人以上とのコラボパフォーマンスをテレビ初披露！
さらに、3組の大ヒット曲FRUITS ZIPPER「わたしの一番かわいいところ」、CANDY TUNE「倍倍FIGHT!」、CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか？」を“KAWAIIメドレー”として「with MUSIC」特別バージョンで披露！MC有働由美子・松下洸平とのトークにも全員が参加。大先輩のきゃりーから3組へ、芸能界で活躍し続けるための秘訣の伝授も。
BE:FIRSTは、Billboard JAPAN急上昇ソング・チャートで1位にランクインした新曲「夢中」をテレビ初披露。Z世代を中心にリアルなラブソングが共感を集めている大人気スリーピースバンドのマルシィは、最新曲「青空」を披露。4人組ロックバンドLenny code fictionは、安達祐実・相武紗季・磯山さやかがトリプル主演を務めるドラマ『夫よ、死んでくれないか』の主題歌「SUGAR」を披露する。
＜出演アーティスト＞※五十音順
アーティスト：きゃりーぱみゅぱみゅ、CANDY TUNE、CUTIE STREET、BE:FIRST、FRUITS ZIPPER、マルシィ、Lenny code fiction
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