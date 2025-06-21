¥¤¥¿¥ê¥¢È¯¤Î¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¥Þ¥·¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥«¥ê¥Þ¥ê¡×¤«¤é¿·À½ÉÊ¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ª¡¼¥È¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¥Þ¥·¥óÅÐ¾ì
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥Þ¥Á¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¥Þ¥·¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡ÖCARIMALI¡Ê¥«¥ê¥Þ¥ê¡Ë¡×¤ÎºÇ¿·µ¡¼ï¡ÖSILVERACE PLUS¡Ê¥·¥ë¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¹¡¦¥×¥é¥¹¡Ë¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥·¥ë¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¹¡¦¥×¥é¥¹¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¡ÖHARMONY¡Ê¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¡Ë¡×¤Î¸å·Ñµ¡¼ï¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£
¡¡²Ï¸ý²íÌÀ¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¡Ø¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤«¤é10Ç¯°Ê¾å·Ð¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÁ¯ÅÙ´¶¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤ªµÒÍÍ¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¡Ö¥·¥ë¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¹¡¦¥×¥é¥¹¡×¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¡×¤ÎºÇ¹âµ¡¼ï¤ÈÆ±¤¸¥«¥ê¥ß¥ë¥¯¡Ü¥¨¥Ü¥ß¥ë¥«¡¼¤òºÎÍÑ¡£¥Û¥Ã¥È¤Ç¤â¥³¡¼¥ë¥É¤Ç¤â¡¢¤¤áºÙ¤«¤¯¹â¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¥ß¥ë¥¯¤ÎÃê½Ð¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÄÉ²Ã¤Ç¡Ö¥³¡¼¥ë¥É¥ß¥ë¥¯¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤ÎÃê½Ð¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤ÊÎä¤¿¤¤¥ß¥ë¥¯¥Õ¥©¡¼¥à¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥³¡¼¥Ò¡¼¥Þ¥·¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¹â²Á³ÊÂÓ¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¶¯¤¤¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤¬¼ûÍ×¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ªµÒÍÍ¤«¤é¡¢¡Ø¥«¥ê¥Þ¥ê¡Ù¤Î¥Þ¥·¥ó¤ÇÃê½Ð¤·¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ìÄê¤ÎÉ¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¡×¤â¤¤¤Þ¤À¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢·ÑÂ³¤·¤ÆÊ»Çä¤¹¤ëÊý¿Ë¡£