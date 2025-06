なでしこDF南萌華がブライトンに完全移籍加入決定！ 清家貴子と浦和L時代以来のチームメイトに…ローマではリーグ連覇に貢献

ウィメンズ・スーパーリーグ(WSL)のブライトン・ウィメンは21日、ローマに所属するなでしこジャパンDF南萌華を完全移籍で獲得することを発表した。現在26歳の南は三菱重工浦和レッズレディースのジュニアユース出身で、ユースから昇格。なでしこリーグ1部、WEリーグを戦い、2022年7月にローマへと完全移籍し海外でのプレーをスタートさせた。2022-23シーズンはスーペルコッパ・イタリアーナを制すると、ローマのセリエA・フェンミニーレ初優勝に貢献。2023-24シーズンからはなでしこジャパンの同僚でもあるDF熊谷紗希(ロンドン・シティ・ライオネス)ともチームメイトとしてプレー。2024年2月には2026年夏まで契約を延長していた。

One new message from our first signing of the summer! 😁 @Moeka1207 🤳 pic.twitter.com/8uVzyrO9B6