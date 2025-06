にしむらゆうじ×サンリオの夏新作♡はぴだんぶいコラボアイテム登場

大人気クリエイター・にしむらゆうじさんと、サンリオの“はぴだんぶい”がコラボ♡キュートな限定アイテムが、全国のドン・キホーテなどで6月28日(土)より発売されます!おしゃれな春夏ウェアから、持ち歩きたくなる雑貨まで、思わず集めたくなるラインナップ。カラーやデザインのバリエーションも豊富で、推しキャラコーデも楽しめちゃう♪注目の全アイテムを徹底紹介します!

ウェア全10種♡推しキャラで選べる夏コーデ

にしむらゆうじ氏ならではのユルかわイラストがプリントされたウェアは、着心地も見た目もバツグン♡夏のデイリー使いにぴったりなTシャツから上下セットまで、全10種類が登場。

サガラ刺しゅう

アップリケ刺しゅう

ポケット付き

刺しゅう入り

バックプリント

総柄の各Tシャツ

サイズ:M/L(カラー:ラベンダー(ポチャッコ)/ブルー(タキシードサム)/グリーン(けろけろけろっぴ)/ブラック(バッドばつ丸)/ターコイズ(ハンギョドン)/ホワイト/グレー/クリームなど)

ハーフパンツ

総柄ショートパンツ(2種)



サイズ:M/L(カラー:Tシャツと同展開(7キャラ+集合デザイン))

半袖ジャージ上下セット

半袖パイル上下セット

全6キャラ展開でM/Lサイズ。可愛い専用ハンガー付きで収納も嬉しい♡

ヘアアクセ&バッグでさりげなく“推し見せ”

ヘアバンド・シュシュ



ぬいぐるみクリップ



ファッション小物も見逃せないラインナップ♪いつものコーデに“推し”をプラスして、さりげなくキュンとするアクセントを♡

どれもキャラフェイスが可愛く刺繍されていて、ヘアアレンジの主役にぴったり♡

展開キャラ:ポチャッコ/タキシードサム/けろけろけろっぴ/バッドばつ丸/ハンギョドン/あひるのペックル

存在感たっぷり♡バッグ&チャームで毎日一緒

ぬいぐるみ風ショルダーバッグ

バッグチャーム



ぬいぐるみバッグチャーム

外出ももっと楽しくなる、ぬいぐるみ風のバッグとチャームもお目見え♡

全アイテムとも6キャラ展開で、ふんわり優しいフォルムがたまりません♡コーデに合わせてバッグに付けたり、お部屋に飾っても癒されます。

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. 661604

推しと一緒に過ごす夏がはじまる♡

「にしむらゆうじ×はぴだんぶい」の特別コラボで、かわいいがギュッと詰まった夏アイテムが登場!

ウェアからアクセ、バッグまで勢ぞろいで、全身“推し活”コーデも叶います♡

販売は全国のドン・キホーテ、アピタ・ピアゴ店舗(一部店舗を除く)にて6月28日(土)から。お気に入りキャラのアイテムは早めにチェックして、おしゃれで楽しい夏を過ごしてみてくださいね♪