¡ÚJ£±Âè21Àá¡ÛÄ®ÅÄ¤¬¼ó°Ì¼¯Åç¤ò¤¯¤À¤·Ï¢¾¡Ã£À®¡£Ì¾¸Å²°ÂÐÀ¶¿å¤Ï£±¡Ý£±¥É¥í¡¼¡¢¿À¸Í¤ÏÀîºê¤ËµÕÅ¾¾¡¤Á
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ï£¶·î21Æü¡¢J£±Âè21Àá¤Î£·»î¹ç¤ò³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡¼ó°Ì¤òÁö¤ë¼¯Åç¤ÏÄ®ÅÄ¤ÈÂÐÀï¡£Á°È¾¤Ë£²¼ºÅÀ¤·¡¢½ªÎ»´ÖºÝ¤ËÎëÌÚÍ¥Ëá¤ÎPK¤Ç£±ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤â¡¢È¿·â¤â¤½¤³¤Þ¤Ç¡££±¡Ý£²¤ÇÇÔ¤ì¡¢¾¡Íø¤·¤¿Ä®ÅÄ¤ÏÏ¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿À¸Í¤ÏÀîºê¤Ë£²¡Ý£±¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£³«»Ï£¶Ê¬¤ËÀèÀ©¤òµö¤¹¤â¡¢10Ê¬¤ËÆ±ÅÀÃÆ¤òµó¤²¤¿µÜÂåÂçÀ»¤¬52Ê¬¤Ë¾¡¤Á±Û¤·ÃÆ¤òÃ¥¼è¡£¤³¤ì¤Ç£³Ï¢¾¡¤Î¿À¸Í¤Ï£³°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡ÇðÂÐµþÅÔ¤Ï£³¡Ý£³¤ÎÅÀ¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤Ë¡£Ì¾¸Å²°ÂÐÀ¶¿å¤Ï£±¡Ý£±¤Î¥É¥í¡¼¡£Ê¡²¬¤Ï¿·³ã¤Ë£³¡Ý£²¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢CÂçºå¤ÏÅìµþV¤ò£²¡Ý£±¤Ç¤¯¤À¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨ÆóÅÙ¤Î´ÆÆÄ¸òÂå¤Èº®ÌÂ¤Î²£ÉÍFM¤Ï²¬»³¤ÈÂÐÀï¡£¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Ç¼ºÅÀ¤·¡¢£±ÅÀ¤òÄÉ¤¦Å¸³«¤Ç·üÌ¿¤ÊÈ¿·â¤â¼Â¤é¤º¡¢£°¡Ý£±¤ÎÇÔÀï¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¾®Ìî¿Æó¤äÃæÂ¼·û¹ä¤é¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤¬ÁªÄê¤·¤¿¡ÖJÎòÂå¥Ù¥¹¥È11¡×¤ò°ìµó¸ø³«¡ª
¡¡J£±Âè21Àá¤Î·ë²Ì¤ÈÍ½Äê¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¢§£¶·î21Æü³«ºÅÊ¬
Ä®ÅÄ £²¡Ý£± ¼¯Åç
Ê¡²¬ £³¡Ý£² ¿·³ã
CÂçºå £²¡Ý£± ÅìµþV
Çð £³¡Ý£³ µþÅÔ
Àîºê £±¡Ý£² ¿À¸Í
²£ÉÍFM £°¡Ý£± ²¬»³
Ì¾¸Å²° £±¡Ý£± À¶¿å
¢§£¶·î22Æü³«ºÅÊ¬
²£ÉÍFC 18:00 ¹Åç
GÂçºå 18:30 FCÅìµþ
¢§£··î23Æü³«ºÅÊ¬
±ºÏÂ 19:30 ¾ÅÆî
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡¼ó°Ì¤òÁö¤ë¼¯Åç¤ÏÄ®ÅÄ¤ÈÂÐÀï¡£Á°È¾¤Ë£²¼ºÅÀ¤·¡¢½ªÎ»´ÖºÝ¤ËÎëÌÚÍ¥Ëá¤ÎPK¤Ç£±ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤â¡¢È¿·â¤â¤½¤³¤Þ¤Ç¡££±¡Ý£²¤ÇÇÔ¤ì¡¢¾¡Íø¤·¤¿Ä®ÅÄ¤ÏÏ¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿À¸Í¤ÏÀîºê¤Ë£²¡Ý£±¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£³«»Ï£¶Ê¬¤ËÀèÀ©¤òµö¤¹¤â¡¢10Ê¬¤ËÆ±ÅÀÃÆ¤òµó¤²¤¿µÜÂåÂçÀ»¤¬52Ê¬¤Ë¾¡¤Á±Û¤·ÃÆ¤òÃ¥¼è¡£¤³¤ì¤Ç£³Ï¢¾¡¤Î¿À¸Í¤Ï£³°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡ÇðÂÐµþÅÔ¤Ï£³¡Ý£³¤ÎÅÀ¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤Ë¡£Ì¾¸Å²°ÂÐÀ¶¿å¤Ï£±¡Ý£±¤Î¥É¥í¡¼¡£Ê¡²¬¤Ï¿·³ã¤Ë£³¡Ý£²¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢CÂçºå¤ÏÅìµþV¤ò£²¡Ý£±¤Ç¤¯¤À¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¾®Ìî¿Æó¤äÃæÂ¼·û¹ä¤é¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤¬ÁªÄê¤·¤¿¡ÖJÎòÂå¥Ù¥¹¥È11¡×¤ò°ìµó¸ø³«¡ª
¡¡J£±Âè21Àá¤Î·ë²Ì¤ÈÍ½Äê¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¢§£¶·î21Æü³«ºÅÊ¬
Ä®ÅÄ £²¡Ý£± ¼¯Åç
Ê¡²¬ £³¡Ý£² ¿·³ã
CÂçºå £²¡Ý£± ÅìµþV
Çð £³¡Ý£³ µþÅÔ
Àîºê £±¡Ý£² ¿À¸Í
²£ÉÍFM £°¡Ý£± ²¬»³
Ì¾¸Å²° £±¡Ý£± À¶¿å
¢§£¶·î22Æü³«ºÅÊ¬
²£ÉÍFC 18:00 ¹Åç
GÂçºå 18:30 FCÅìµþ
¢§£··î23Æü³«ºÅÊ¬
±ºÏÂ 19:30 ¾ÅÆî
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô