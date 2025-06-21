¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡Û±©Æî¡õÈÓÅÄº»Ìí¡¡°ÂÇ¼¥µ¥ª¥ê¡õ¤Ê¤Ä¤Ý¤¤²¼¤·¥´¥Ã¥Ç¥¹£Ö£´¡ÖÀµµ¬·³¤ÏSTARS¡ª¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Î¥´¥Ã¥Ç¥¹²¦ºÂÀï¡Ê£²£±Æü¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì¡Ë¤Ï²¦¼Ô¡¦±©Æî¡Ê£²£°¡Ë¡õÈÓÅÄº»Ìí¡Ê£²£¸¡Ë¤¬¡¢Ä©Àï¼Ô¡¦°ÂÇ¼¥µ¥ª¥ê¡Ê£³£´¡Ë¡õ¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¡Ê£²£¹¡Ë¤òÇË¤ê¡¢£´ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡±©Æî¼«¤é¡Ö£Ó£Ô£Á£Ò£Ó¤¬¿¿¤ÎÀµµ¬·³¤À¤È¾ÚÌÀ¤¹¤ë¡×¤Èµ¤±ê¤ò¾å¤²¤Æ¡¢Ä©Àï¼ÔÁÈ¤ò·Þ¤¨·â¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¹ª¤ß¤Ê¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¡¢°ÂÇ¼¤«¤é¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò·è¤á¤é¤ì¡¢ÎôÀª¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â²¦¼ÔÁÈ¤¬¹çÂÎµ»¤òßÚÎö¤µ¤»¡¢Î®¤ì¤ò¤Ä¤«¤à¡£½ªÈ×¤Ç¤Ï¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤Î¥Õ¥§¥¢¥ê¥¢¥ë¥®¥Õ¥È¡ÊÊÑ·¿¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ü¥Ç¥£¡¼¥×¥ì¥¹¡Ë¤ò±©Æî¤¬¤¯¤é¤¤¡¢ºÆ¤Ó¥Ô¥ó¥Á¤Ë´Ù¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÈÓÅÄ¤¬¥¢¥·¥¹¥È¡£ºÇ¸å¤Ï²¿¤È¤«ÀÚ¤êÈ´¤±¤¿±©Æî¤¬¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤ò¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó¡ÊÊÑ·¿¥é¡¦¥Þ¥Ò¥¹¥È¥é¥ë¡Ë¤Ç´Ý¤á¹þ¤ß¡¢£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿±©Æî¤Ï¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤ÎÀµµ¬·³¤Ï£Ó£Ô£Á£Ò£Ó¤À¤·¡¢¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï±©Æî¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡ÈÓÅÄ¤È·òÆ®¤ò¤¿¤¿¤¨¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÆÍÁ³¥ê¥ó¥°¤Ë¸½¤ì¤¿¿å¿¹Í³ºÚ¤«¤é¡Ö¥È¥í¥Ô¥«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡¼¡ª¡×¤È£Ó£Á£Ë£É¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¡Ö¥È¥í¥Ô¥«¥ï¥¤¥ë¥É¡×¤Ç£²£µÆü¤Î¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥¢¥ê¡¼¥ÊÂçºåÂè£²¶¥µ»¾ìÂç²ñ¤Ç¤ÎÄ©Àï¤òÉ½ÌÀ¤µ¤ì¤¿¡£µÞ¤¹¤®¤ëÄ©Àï¼Ô¤ÎÅþÍè¤Ë¶Ã¤¤¤¿ÈÓÅÄ¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö²æ¡¹¤Ï¥¿¥Õ¤Ê¤ó¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤È¼õÂú¡£ÁáÂ®²¦ºÂÀï¤¬·èÄêÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÈÓÅÄ¤Ï¡Öº£¤Î¿å¿¹¤Ï¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¥É¥ó¤È¼õ¤±»ß¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡££Ó£Á£Ë£É¤µ¤ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ËÉ±ÒÀï¤ÎÏ¢Â³¤Ë¤âàË½¤ì±©¤Ð¤¿¤¤¤Æ¤¤¤¯á¹½¤¨¤À¡£