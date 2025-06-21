¡Ú¥³¥ó¥µ¥Éー¥ì¡Û²÷¾¡¡ª¸åÈ¾ÀïÇòÀ±¥¹¥¿ー¥È 566Æü¤Ö¤ê½Ð¾ìGK¹âÌÚ¹¥¥»ー¥Ö¡ª¿·ÀïÎÏ¥Þ¥ê¥ª¤â´üÂÔÃÍ¼¨¤¹¡ª
¡Ú£Ê£²¥êー¥° Âè£²£°Àá¡Û
£Ê£²¥êー¥°¤Ï¸åÈ¾Àï¡£ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥Éー¥ì»¥ËÚ¤Ï¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¤ÇÆ£»Þ£Í£Ù£Æ£Ã¤ÈÂÐÀï¡£
¥Áー¥àºÇÇ¯Ä¹¤ÎGK¿ûÌîÁª¼ê¤¬º¸¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤ÎÆùÎ¥¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎ¥Ã¦¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤ÎÃæ¡¢
2023Ç¯12·î3Æü°ÊÍè566Æü¤Ö¤ê¤ËGK¹âÌÚ½ÙÁª¼ê¤¬¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
Á°È¾£·Ê¬¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ø¤ÎÅ¸³«¤«¤é¥Áー¥à¥È¥Ã¥×£µÆÀÅÀ¤Î¥Ð¥«¥è¥³Áª¼ê¤¬¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥Ü¥ìー¡£
¹ë²÷¤Ê¥·¥åー¥È¤Ï¡¢ÀË¤·¤¯¤â¥¯¥í¥¹¥Ðー¤òÃ¡¤¤Þ¤¹¡£
Å¨¿Ø¤ÇÁê¼êGK¤Î½Ä¥Ñ¥¹¤ËÀÄÌÚÁª¼ê¤¬È¿±þ¤·¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¥·¥åー¥È¡£¹â¤¤ÊüÊªÀþ¤òÉÁ¤¤¤¿¥Üー¥ë¤Ï¡¢Ìµ¿Í¤Î¥´ー¥ë¤Ø¡£
¥³¥ó¥µ¥Éー¥ì¤¬£µ»î¹ç¤Ö¤ê¤ËÀèÀ©¤·¤Þ¤¹¡£
Àª¤¤¤Ë¾è¤ë¥³¥ó¥µ¥Éー¥ì¤Ç¤¹¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¼éÈ÷¤Ç¸«¤»¤Þ¤¹¡£
Á°È¾£³£²Ê¬¡£Æ£»Þ¤Ë¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤«¤é¥ß¥É¥ë¥·¥åー¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¤â¡¢GK¹âÌÚÁª¼ê¤¬¥Ó¥Ã¥°¥»ー¥Ö¡£¥´ー¥ë¤òµö¤·¤Þ¤»¤ó¡£
»î¹ç¤Ï¡¢¥³¥ó¥µ¥Éー¥ì£±ÅÀ¥êー¥É¤Î¤Þ¤Þ¸åÈ¾¤Ø¡£
¸åÈ¾£´Ê¬¡£ÀÄÌÚÁª¼ê¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤Ç¥Üー¥ë¤ò»ý¤Ä¤È¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤ëÇò°æÁª¼ê¤ØÀäÌ¯¤Ê¥Ñ¥¹¡£
Çò°æÁª¼ê¤¬¥ï¥ó¥È¥é¥Ã¥×¤Ç¹ë²÷¤Ë¥´ー¥ë¤ËÆÍ¤»É¤·¡¢£²ÂÐ£°¡£¥êー¥É¤ò¹¤²¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤«¤éÆ£»Þ¤¬¥³¥ó¥µ¥Éー¥ì¥´ー¥ë¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¸åÈ¾£±£´Ê¬¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÎÏ¢·È¤«¤é¥·¥åー¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¤â¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¹âÌÚÁª¼ê¤¬¥»ー¥Ö¡£
¥Ö¥é¥ó¥¯¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¥×¥ìー¤Ç¡¢¥Áー¥à¤ò¸ÝÉñ¤·¤Þ¤¹¡£
£³ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤¤»î¹ç¤ò·è¤á¤¿¤¤¥³¥ó¥µ¥Éー¥ì¤Ï¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¿·ÀïÎÏ¥Þ¥ê¥ª ¥»¥ë¥¸¥ªÁª¼ê¤òÃæ¿´¤Ë¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤Þ¤¹¡£
¸åÈ¾£³£³Ê¬¡£¼«¿Ø¤«¤é¤Î¥í¥ó¥°¥Õ¥£ー¥É¤Ë¥Þ¥ê¥ªÁª¼ê¤¬È´¤±½Ð¤·¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¡£Æ£»ÞDF¤òÎäÀÅ¤Ë¤«¤ï¤·¡¢¥·¥åー¥È¤òÊü¤Ä¤âGK¤ÎÀµÌÌ¡£
¥·¥åー¥È¤Ï¤³¤Î£±ËÜ¤Ë½ª¤ï¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Í×½ê¤Ç¥Ý¥¹¥È¥×¥ìー¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥«ー¤È¤·¤Æ¤Î´üÂÔÃÍ¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¸åÈ¾£´£²Ê¬¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇµÜÁª¼ê¤¬¥·¥åー¥È¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥Ï¥ó¥É¤ò¤È¤é¤ì¡¢Æ£»Þ¤ËPK¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ò·è¤á¤é¤ì£²ÂÐ£±¤È¡¢£±ÅÀº¹¤Ë¡£
¸ø¼°ÀïÄ¾¶á£²»î¹ç¤Ç¡¢¸åÈ¾AT¤Ë¥´ー¥ë¤òµö¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥µ¥Éー¥ì¡£
Á´°÷¼éÈ÷¤ÇÆ£»Þ¤ÎÌÔ¹¶¤ò¤·¤Î¤°¤È¡¢¸åÈ¾£´£¹Ê¬¤Ç¤·¤¿¡£
Á°Àþ¤Ç¥Þ¥ê¥ªÁª¼ê¤¬¶¥¤ê¹ç¤¤¡¢¤½¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¸¶Áª¼ê¤¬È¿±þ¡£GK¤ÎÆ¬¾å¤ò±Û¤¨¤ëµ»¤¢¤ê¥·¥åー¥È¤Ç¡¢»î¹ç¤ò·è¤á¤ë£³ÅÀÌÜ¡£
¹¶·â¤¬¤«¤ß¹ç¤¤¼éÈ÷¤Ç¤â¹¥¥×¥ìー¤ò¸«¤»¤¿¥³¥ó¥µ¥Éー¥ì¡¢£³ÂÐ£±¤Ç¥êー¥°Àï£³»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¡£
£Ê£±¾º³Ê¤Ë¸þ¤±¤¿´¬¤ÊÖ¤·¤Ø¡¢¸åÈ¾Àï¹¥¥¹¥¿ー¥È¤ò¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡Àá¤Ï¡¢£²£¸Æü(ÅÚ)¥Ûー¥à¡¦¥×¥ì¥ß¥¹¥È¥Éー¥à¤Ç¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£