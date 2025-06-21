¡ÖÆüËÜ¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¡×¥Ø¥ì¥óË¬Æü¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¥µ¥ê¥Ð¥óÀèÀ¸¤È¤ÎºÇ´ü¤ÎÌóÂ«¡¿¥Ø¥ì¥ó¡¦¥±¥é¡¼ »°½Å¶ì¤Î´ñÀ×¤Î¿Í¡Ê17¡Ë
¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤¡¢Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¡¢ÏÃ¤»¤Ê¤¤¡×¥Ø¥ì¥ó¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿¥µ¥ê¥Ð¥óÀèÀ¸¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡¿¥Ø¥ì¥ó¡¦¥±¥é¡¼ »°½Å¶ì¤Î´ñÀ×¤Î¿Í¡Ê1¡Ë
¡Ö»°½Å¶ì¡×¤È¤¤¤¦ÁÔÀä¤Ê±¿Ì¿¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¡¢´ñÀ×¤Î¿Í
¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤¡¢Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¡¢ÏÃ¤»¤Ê¤¤¡×»°½Å¶ì¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢À¤³¦Ãæ¤òÈô¤Ó²ó¤ê¡¢¼Ò²ñÊ¡»ã±¿Æ°¤ËÀ¸³¶¤ò¤µ¤µ¤²¤¿¥Ø¥ì¥ó¡¦¥±¥é¡¼¡£¡Ö´ñÀ×¤Î¿Í¡×¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î¾ã¤¬¤¤¤ò¤â¤Ä¿Í¡¹¤ËÍ¦µ¤¤È´õË¾¤òÍ¿¤¨¡¢º£¤Ê¤ª¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢²¸»Õ¤È¤Ê¤ë¥µ¥ê¥Ð¥óÀèÀ¸¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿º¢¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ëÊýË¡¤¹¤é¤ï¤«¤é¤º¡¢¸ÉÆÈ¤È¤¤¤é¤À¤Á¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¾¯½÷¤Ç¤·¤¿¡£ÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡¢¼ª¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¥Ø¥ì¥ó¤ò¡¢¥µ¥ê¥Ð¥óÀèÀ¸¤Ï¤É¤¦Æ³¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï´Æ½¤¡¿ïð ¹¨Ç·¡¢¥«¥Ð¡¼¡¦É½»æ¡¿okama¡¢¤Þ¤ó¤¬ºî²è¡¿Å·¿À¤¦¤á¤Þ¤ë¤Î½ñÀÒ¡Ø¤Þ¤ó¤¬¿ÍÊªÅÁ ¥Ø¥ì¥ó¡¦¥±¥é¡¼ »°½Å¶ì¤Î´ñÀ×¤Î¿Í¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1934Ç¯¡¢¥Ø¥ì¥ó¤ÈÉÂ¾²¤Î¥µ¥ê¥Ð¥óÀèÀ¸¤Î¤â¤È¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¾ã¤¬¤¤¼Ô»Ù±ç¤ò¤¹¤ë´äºêÉ×ÉØ¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ËÍè¤Æ³èÆ°¤Ë¼ê¤òÂß¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤ë´äºê»á¤Ç¤¹¤¬¡¢¥µ¥ê¥Ð¥óÀèÀ¸¤òÁÛ¤¤¡¢¥Ø¥ì¥ó¤ÏÌÂ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤¡áïð ¹¨Ç·¡¢¥«¥Ð¡¼¡¦É½»æ¡áokama¡¢¤Þ¤ó¤¬ºî²è¡áÅ·¿À¤¦¤á¤Þ¤ë¡¿¡Ø¤Þ¤ó¤¬¿ÍÊªÅÁ ¥Ø¥ì¥ó¡¦¥±¥é¡¼ »°½Å¶ì¤Î´ñÀ×¤Î¿Í¡Ù