¡Úµð¿Í¡Û¥É¡¼¥à¤¬Ê¨¤¤¤¿¡¡³«Ëë£²ÀïÌÜ°ÊÍè£¶£·»î¹ç¤Ö¤ê£±¥¤¥Ë¥ó¥°£µÆÀÅÀ°Ê¾å¡¡£¹»î¹ç¤Ö¤ê£´ÅÀ¤ÎÊÉÇË¤ë
¢¡ÆüËÜÀ¸Ì¿¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®Àï¡¡£²£°£²£µ¡¡µð¿Í£µ¡½£²À¾Éð¡Ê£²£±Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤Ï£·²ó¤Ë°ìµó£µÆÀÅÀ¤ÎÌÔ¹¶¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¤·¤Æ£²»î¹çÏ¢Â³µÕÅ¾¾¡Íø¡££³£´¾¡£³£³ÇÔ£²Ê¬¤±¤ÇÃù¶â£±¤È¤·¤¿¡£
¡¡Áê¼êÀèÈ¯¤Î¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥í¡¼¡¦Í¿ºÂÂÐºö¤Çº¸ÂÇ¼Ô£¸¿Í¤ò¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÊÂ¤Ù¤¿¤¬¡¢£¶²ó¤Þ¤Ç£²°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢Åê¼ê¤¬¹ÃÈåÌî¤ËÂå¤ï¤Ã¤¿£·²ó¡¢£±»à¤«¤é£´ÈÖµÈÀî¤Î»Íµå¡¢£µÈÖÃæ»³¤ÎÃæÁ°°ÂÂÇ¤Ç°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤¹¤ë¤È¡¢£¶ÈÖ²¬ÅÄ¤Îº¸Ãæ´Ö£²ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç£²¡½£²¤ÎÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë£²»à»°ÎÝ¤«¤é£¸ÈÖ¹Ó´¬¤¬»Íµå¤Ç¤Ä¤Ê¤®¡¢£¹ÈÖÅê¼êÀÐÀî¤ÎÂåÂÇ¡¦ÁýÅÄÎ¦¤¬¾¡¤Á±Û¤·£³¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Î£±¥¤¥Ë¥ó¥°£µÆÀÅÀ°Ê¾å¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ï¡¢³«Ëë£²»î¹ç·×£³£°°ÂÂÇ¤ÎµåÃÄ¥¿¥¤µÏ¿¤òºî¤Ã¤¿³«Ëë£²ÀïÌÜ¤Î£³·î£²£¹Æü¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë¤Ç£²²ó¤Ë£¶ÆÀÅÀ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢£¶£·»î¹ç¤Ö¤ê¡£
¡¡ºÇ¶á¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï£±£±Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¡Ë¤Ç£·ÆÀÅÀ¤·¤Æ°Ê¹ß¤Ï£°¡¢£³¡¢£±¡¢£³¡¢£±¡¢£²¡¢£±¡¢£²¤È£¸»î¹çÏ¢Â³£³ÅÀ°Ê²¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£¹»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë£´ÅÀ¤ÎÊÉ¤òÇË¤Ã¤Æ²÷¾¡¡£
¡¡ÌÔ¹¶¤ËËÜµòÃÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤¬Ê¨¤¤¤¿¡£