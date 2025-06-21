²£ÉÍFMvs²¬»³ »î¹çµÏ¿
¡ÚJ1Âè21Àá¡Û(Æü»º¥¹)
²£ÉÍFM 0-1(Á°È¾0-1)²¬»³
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[²¬]¥ë¥«¥ª(17Ê¬)
<·Ù¹ð>
[²¬]¾¾ËÜ¾»Ìé(45Ê¬+5)¡¢ÃÝÆâÎÃ(71Ê¬)
´Ñ½°:29,282¿Í
¼ç¿³:ÈÓÅÄ½ßÊ¿
¨§´ÆÆÄ2ÅÙÌÜ¸òÂå¤ÎºÇ²¼°Ì¡¦²£ÉÍFM¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¥È¥ê¥ªº£µ¨½éÀèÈ¯¤â¾¡¤Æ¤º¡Ä²¬»³¤¬¥ë¥«¥ª°ìÈ¯¤ò¼é¤êÀÚ¤ê4Àï¤Ö¤êÇòÀ±
¨¦²£ÉÍFM¤Ï3ÅÙÌÜ¤Î¿·ÂÎÀ©¤â¹õÀ±È¯¿Ê¡ÄÂçÅç½¨É×»ÃÄê´ÆÆÄ¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ÏÀäÂÐ´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
²£ÉÍFM 0-1(Á°È¾0-1)²¬»³
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[²¬]¥ë¥«¥ª(17Ê¬)
<·Ù¹ð>
[²¬]¾¾ËÜ¾»Ìé(45Ê¬+5)¡¢ÃÝÆâÎÃ(71Ê¬)
´Ñ½°:29,282¿Í
¼ç¿³:ÈÓÅÄ½ßÊ¿
¨§´ÆÆÄ2ÅÙÌÜ¸òÂå¤ÎºÇ²¼°Ì¡¦²£ÉÍFM¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¥È¥ê¥ªº£µ¨½éÀèÈ¯¤â¾¡¤Æ¤º¡Ä²¬»³¤¬¥ë¥«¥ª°ìÈ¯¤ò¼é¤êÀÚ¤ê4Àï¤Ö¤êÇòÀ±
¨¦²£ÉÍFM¤Ï3ÅÙÌÜ¤Î¿·ÂÎÀ©¤â¹õÀ±È¯¿Ê¡ÄÂçÅç½¨É×»ÃÄê´ÆÆÄ¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ÏÀäÂÐ´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×