Myukが7月5日(土)に配信リリースする新曲「マリー」のジャケット写真、およびオンエア情報が発表された。 本楽曲は7月4日(金)から放送開始されるTVアニメ『ずたぼろ令嬢は姉の元婚約者に溺愛される』のエンディングテーマに起用されている楽曲。 徐々にSNSにて音源が公開されているなか、6月28日(土)オンエアのFM802『802 Palette』ではフルサイズでのオンエアが行なわれる。リリース前にフルサイズで音源を聴くことのできる機会として注目だ。 さらに、来年3月にはキャリア最大規模のライブツアー<Myuk Live Tour 2026>の開催も決定している。 「マリー」フルサイズ オンエア解禁情報 ■FM802『802 Palette』6月28日(土)25:00〜29:00 (深夜1時〜5時)オンエアDJ:豊田穂乃花番組HP:https://funky802.com/site/blog/1625番組ハッシュタグ:#ハチパレradiko URL:http://radiko.jp/share/?sid=802&t=20250628250000(※radiko URLは、放送一週間前から有効になります。) Digital Single「マリー」 2025年7月5日(土)リリース作詞作曲編曲:Guianoサブスク予約:https://myuk.lnk.to/0705pspaSony Music Labels Inc. TVアニメ『ずたぼろ令嬢は姉の元婚約者に溺愛される』 2025年7月4日(金)からMBS・TBS・CBC・BS-TBS“アニメイズム”枠ほかにて放送開始!MBS:7月4日から 毎週金曜日 深夜1時53分〜TBS:7月4日から 毎週金曜日 深夜1時53分〜CBC:7月4日から 毎週金曜日 深夜1時53分〜BS-TBS:7月4日から 毎週金曜日 深夜2時30分〜 STAFF原作:とびらの・仲倉千景(双葉社 モンスターコミックスf)キャラクター原案:紫 真依監督:北川隆之副監督:砂川正和シリーズ構成・脚本:猪原健太キャラクターデザイン:佐藤秋子サブキャラクターデザイン:菊池陽介色彩設計:寺分神奈美術監督:川崎美和(チップチューン)美術設定:藤瀬智康(チップチューン)、松本秀幸撮影監督:町田 啓(チップチューン)3DCGディレクター:磯部兼士3DCGテクニカルディレクター:木村明彦編集:丹 彩子(グラフィニカ)音響監督:亀山俊樹音響効果:北方将実音楽:夢見クジラアニメーション制作:ランドック・スタジオ CASTマリー:本村玲奈キュロス:濱野大輝アナスタジア:田中美海ルイフォン:木村良平ミオ:日笠陽子リュー・リュー:大原さやか 関連リンク ◆Myuk オフィシャルサイト◆Myuk オフィシャルYouTubeチャンネル◆Myuk オフィシャルTikTok◆Myuk オフィシャルX◆Myuk オフィシャルInstagram

