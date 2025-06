wyseが12月7日、東京・Veats Shibuyaにて<wyse Live 2025『1999-2001 Complete』>を開催することが発表となった。 wyseは本日6月21日、東京・Veats Shibuyaにてインディーズ時代にフォーカスしたライブツアー<1999-2001>のファイナル公演を実施した。<wyse Live 2025『1999-2001 Complete』>開催はそのステージで発表されたもので、同ツアーの完結編になるという。ツアーでは演奏されなかったインディーズ時代の楽曲を含め、より深くwyseの歴史を体感できるものとして行われるとのことだ。なお、同日同会場にて<FC限定 Live & Event>が開催されることも明らかとなった。 さらに、同ツアーで演奏されていた新曲「紫陽花のころ」「Get Out」「Missing you」の3曲を含む新譜が11月にリリースされることも発表となった。これら新曲3曲は、インディーズ時代に制作されていたものの未発表だった楽曲で、現在のメンバーが新たにアレンジして完成。ライブでも披露されていた。 新譜には「紫陽花のころ」「Get Out」「Missing you」のレコーディング音源に加え、同3曲のライブテイク、さらには同じくインディーズ時代に制作された未発表楽曲を追加して収録する予定だ。 ■<wyse Live 2025『1999-2001 Complete』>12月7日(土) 東京・Veats Shibuyaopen14:30 / start15:00▼チケットスタンディング ¥7,000-(税込)※入場時ドリンク代別途必要※3才以上チケット必要【FC先行受付】受付期間:6/24(火)19:00〜7/6(日)23:59受付URL:https://l-tike.com/st1/uv65n4avrbiosa7dkaip ■<wyse Live 2025『1999-2001 Complete』-FC限定 Live & Event->12月7日(土) 東京・Veats Shibuyaopen18:45 / start19:00▼チケットスタンディング ¥5,000-(税込)※入場時ドリンク代別途必要※3才以上チケット必要【FC先行受付】受付期間:6/24(火)21:00〜7/6(日)23:59受付URL:https://l-tike.com/st1/uv65n4avrbiosa7dkaip ■インディーズ時代に制作された未発表楽曲をリアレンジ収録音源2025年11月リリース予定※詳細は後日発表 ■<SURFACE × wyse「great collaboration」>7月12日(土) 神奈川・YOKOHAMA ReNY betaopen15:30 / start16:00▼チケット¥7,000 ※ドリンク代別スタンディング ■<wyse × […]

