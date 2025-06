ハルカミライが、来年2026年3月4日に横浜アリーナでワンマンライブを開催することを発表した。 本公演は、最新アルバム『生きるとは鼻くそくらいの希望を持つことだ』を引っ提げ先月からスタートした47都道府県ワンマンツアー<ヨーロー劇場 2025-2026 47都道府県ワンマンツアー -BOOGER JOE->のファイナル公演として追加発表されたもの。ハルカミライにとっては初のアリーナワンマンになる。 チケットは明日6月22日(日)12:00より「MS & CD封入 W認証先行」で最速受付がスタートする。 また、最新アルバム収録曲である「ラストベット」のミュージックビデオも公開になった。今バンドがこれまで歩んできた軌跡と、これから進んでいく未来を感じ取れる作品として堪能してほしい。 <ハルカミライ ヨーロー劇場2025-2026 47都道府県ワンマン -BOOGER JOE- ツアーファイナル> 2026年3月4日(水)横浜アリーナ チケット料金:アリーナ前方A,Bブロック(スタンディング)\8,300-アリーナ後方C,Dブロック(スタンディング)\8,300-スタンドS(指定席)\8,300-スタンドS(指定席 / 高校生以下)\7,300-スタンドS(着席指定席)\8,300-スタンドS(着席指定席 / 小学生以下)\5,300-スタンドA 上段(指定席)\6,800- ■MS & CD封入 W認証先行=受付期間:6/21(土)20:00〜6/23(月)23:59■MS先行=受付期間:6/28(土)12:00〜6/30(月)23:59■CD封入先行=受付期間:7/5(土)12:00〜7/7(月)23:59■オフィシャル先行=受付期間:7/25(金)12:00〜7/27(日)23:59*MS=MEMBERSHIP*CD封入=最新アルバム「生きるとは鼻くそくらいの希望を持つことだ」封入 <ヨーロー劇場2025-2026 47都道府県ワンマンツアー -BOOGER JOE-> <1st SERIES>05月26日(月) 東京・八王子 RIPS05月28日(水) 愛知・名古屋 DIAMOND HALL05月30日(金) 石川・金沢 REDSUN06月06日(金) 佐賀・GEILS06月07日(土) 大分・T.O.P.S BittsHALL06月18日(水) 大阪・GORILLA HALL OSAKA06月20日(金) 滋賀・B-FLAT06月26日(木) 群馬・GUNMA SUNBURST06月27日(金) 栃木・Utsunomiya HELLO DOLLY07月09日(水) 三重・松阪M’AXA07月11日(金) 和歌山・CLUB GATE07月16日(水) 静岡・Live House UMBER07月18日(金) 徳島・club GRINDHOUSE07月19日(土) 高知・X-pt. <2nd SERIES>07月30日(水) 岐阜・柳ヶ瀬ants08月01日(金) 広島・HIROSHIMA CLUB QUATTRO08月05日(火) 福井・CHOP08月06日(水) 京都・KYOTO MUSE08月12日(火) 長野・伊那GRAMHOUSE09月13日(土) 鳥取・米子AZTiC laughs09月14日(日) 島根・出雲APOLLO09月26日(金) 北海道・小樽GOLD STONE09月28日(日) 北海道・札幌PENNY LANE […]

