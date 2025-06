Cö shu Nie feat. HYDEによる楽曲「MAISIE」のミュージックビデオが公開された。 今作はアニメ『黒執事 -緑の魔女編-』のオープニングテーマとしてオンエア中の楽曲。MVではアニメと楽曲の両面が持つダークファンタジーな世界観を描いている。 メンバーのエネルギッシュな演奏シーンとは対照的に、妖艶な表情を魅せる中村の表情や『黒執事 -緑の魔女編-』のストーリーを彷彿とさせる演出など、見応えある内容に仕上がった。今晩放送のアニメと併せてチェックしてほしい。 ニューシングル「MAISIE」 2025年6月11日(水)発売タイアップ:アニメ『黒執事 -緑の魔女編-』オープニングテーマ 形態/価格:初回仕様限定盤 AICL-4763 ¥2,300(税込)初回仕様:アニメ描き下ろし絵柄EPサイズデジパック仕様、アニメキービジュアル2種&描き下ろしジャケットスマホステッカー(封入)購入URL https://smar.lnk.to/Hc0pXL 配信URL https://smar.lnk.to/MAISIE 収録内容1. MAISIE 2. Change3. MAISIE -TV Size-4. MAISIE -Instrumental-5. Change -Instrumental- ■作家クレジットMAISIE: Written by HYDE, Miku Nakamura, hicoChange: Written by Miku Nakamura Cö shu Nieライブ情報 <中国公演>2025年6月27日(金)上海・バンダイナムコ上海文化センター (未来劇場)2025年6月29日(日)北京・北京東三(EAST 3)LIVE楽遊園 HYDEライブ情報 <HYDE [INSIDE] LIVE 2025 WORLD TOUR>2025年6月21日(土), 22日(日), 24日(火), 25日(水) Zepp […]

