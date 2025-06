SUPER BEAVERが、7都市14公演にわたる新しいアリーナツアー<都会のラクダ TOUR 2026 〜 ラクダトゥインクルー 〜>の開催を発表した。 さらに、彼らの新曲「主人公」が6月22日0時より配信リリースされることも決定した。この楽曲は、フジテレビ系『めざましテレビ』2025年度テーマソングとなっており、7月2日に発売されるシングルに先駆けての配信リリースとなる。 表題曲「主人公」は、作詞作曲を担当した柳沢亮太(G)が視聴者のさまざまな朝を想像しながら作り上げた、“あなた”に届く楽曲に仕上がっている。SUPER BEAVERのメンバーが奏でるバンドアンサンブルに加えトランペット、サックス、トロンボーンなどの管楽器やヴァイオリン、チェロ、ヴィオラなどの弦楽器、さらにピアノサウンドを使用し完成させた、SUPER BEAVER史上最大編成の楽曲に仕上がっている。 ほか収録曲には、既に配信もされている映画『金子差入店』主題歌である新曲「まなざし」を収録。そして初回盤A・Bには、2024年12月4日に日本武道館にて開催されたツアー<都会のラクダ TOUR 2024 〜セイハッ!ツーツーウラウラ〜>のファイナル公演のライブ映像がBlu-ray DiscとDVDにそれぞれ収録される。 なお、これらの情報は、6月20日、21日の2日間にわたり開催され両日あわせて約6万人以上を動員したSUPER BEAVER結成20周年を記念するZOZOマリンスタジアム単独公演の2日目となる6月21日公演の本編終了後、ステージ上のLEDヴィジョンで放映されたサプライズ映像で解禁された。終演直後の発表に会場には驚きと喜びの声が広がり、20周年イヤーの節目にふさわしいステージとなった。 <SUPER BEAVER 20th Anniversary 『都会のラクダ TOUR 2026 〜 ラクダトゥインクルー 〜』>2026年1月17日(土)・18日(日)【愛知】ポートメッセなごや 第1展示館1月31日(金)・2月1日(土)【神奈川】Kアリーナ横浜2月7日(土)・8日(日)【宮城】セキスイハイムスーパーアリーナ2月21日(土)・22日(日)【広島】広島グリーンアリーナ2月28日(土)・3月1日(日)【福岡】マリンメッセ福岡A館3月7日(土)・8日(日)【北海道】北海きたえーる3月20日(金・祝)・21日(土)【大阪】大阪城ホール 「主人公」2025年6月22日(日)0時〜配信リリース配信:https://SUPERBEAVER.lnk.to/Shujinko 関連リンク◆SUPER BEAVER オフィシャルサイト◆SUPER BEAVER 20周年特設サイト◆SUPER BEAVER オフィシャルX◆SUPER BEAVER オフィシャルInstagram◆SUPER BEAVER オフィシャルTikTok

The post SUPER BEAVER、新アリーナツアー解禁+新曲「主人公」配信リリース決定 first appeared on BARKS.