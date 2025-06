【ブルアカらいぶ!はろーさまー!SP】 6月21日19時~ 配信

Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ」に関する情報を公開した。

配信番組「ブルアカらいぶ!はろーさまー!SP」ではゲーム内で7月に開催されるイベントおよびガチャ情報が公開。総力戦「ゴズ」の開催が決定し、こちらはゲーム中のカメラアングル変更や、分身した際に本体が見分けやすくなるような調整が行なわれ、よりユーザーフレンドリーな仕様に変更される。

グッズ情報も多数公開されONKYOとコラボしたヘッドホンや、カラオケまねきねことのコラボキャンペーン情報。また、「Yostar OFFICIAL SHOP ONLINE」にて発売となるグッズも多数公開された。各種CDも発売となる。

また、「ブルアカ」は4.5周年を控えているが、これに先駆けてイベントの開催が決定。開場は東京都のTFTホール1000で、7月19日18時30分より約3時間半の大ボリュームでお届けされる。チケットは本日6月21日22時より販売が開始。合わせて特設サイトも公開予定となっている。

