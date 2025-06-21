¿À¸Í¤¬£³Ï¢¾¡¡ª µÜÂåÂçÀ»¤¬¸ÅÁãÁê¼ê¤Ë°µ´¬£²È¯¡¢£²¡Ý£±¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¡ª Àîºê¤Ï£·»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¹õÀ±¤Ë
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ï£¶·î21Æü¡¢J£±Âè21Àá¤ÎÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ìÂÐ¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤òUvance¤È¤É¤í¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥àby Fujitsu¤Ç³«ºÅ¡££²¡Ý£±¤Ç¿À¸Í¤¬¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡£·°Ì¤ÎÀîºê¡Ê¾¡ÅÀ32¡Ë¤È£¶°Ì¤Î¿À¸Í¡ÊÆ±33¡Ë¡£¾¡ÅÀ£±º¹¤ÎÎ¾¼Ô¤Î¾ù¤ì¤Ê¤¤°ìÀï¤Ç¡¢¹¬Àè¤è¤¯Àè¼ê¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¥Û¡¼¥à¤ÎÀîºê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£¶Ê¬¡¢»³ËÜÍª¼ù¤«¤é¤Î±Ô¤¤½Ä¥Ñ¥¹¤òÃæ±û¤Ç¼ý¤á¤¿¥Þ¥ë¥·¡¼¥Ë¥ç¤¬¡¢ÀäÌ¯¤Ê¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ò¶¡µë¡£¤³¤ì¤ò¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢±¦¤Ç¼õ¤±¤¿¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÏÆºäÂÙÅÍ¤¬¡¢±¦Â¤Î¥¢¥¦¥È¤Ç¥´¡¼¥ë¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¿À¸Í¤Ï¤½¤Î£´Ê¬¸å¤ËÈ¿·âÃÆ¡£º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ËÎ®¤ì¡¢¤³¤ì¤ËµÜÂåÂçÀ»¤¬È¿±þ¤¹¤ë¡£Áê¼ê¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é±¦Â¤Î¥È¥é¥Ã¥×¤ÇÉâ¤«¤»¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¡¢È¿Å¾¤·¤Æ±¦Â¤Î¥Ü¥ì¡¼¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤ò¥´¡¼¥ë¤ËÆÍ¤»É¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡¢¹À¥¤¹¤º¡¢º£ÅÄÈþºù¤é¤òÍÞ¤¨¤Æ¤Î£±°Ì¤Ï¡© ¥µ¥«¥À¥¤Áª¼êÌ¾´Õ¤Ç½¸·×¡ª¡ÖJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬¹¥¤¤Ê½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¡×TOP20¤ò°ìµó¾Ò²ð
¡¡¤½¤Î¸å¤ÏÙÉ¹³¤·¤¿Å¸³«¤¬Â³¤¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤º¡£·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡¢¿À¸Í¤¬µÕÅ¾¤¹¤ë¡£
¡¡52Ê¬¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¥¨¥ê¥¤¬Áê¼ê¤Î°ÕÉ½¤òÆÍ¤¯±Ô¤¤½Ä¥Ñ¥¹¤ò¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÁ÷¤ë¡£ºÇ¸å¤Ï¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ÇÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿µÜÂå¤¬¡¢±¦Â¤Ç¥Í¥Ã¥È¤ËÆÍ¤»É¤·¡¢¸ÅÁãÁê¼ê¤Ë£²ÅÀÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡Àîºê¤Ï¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤Æ²¿ÅÙ¤«¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤¬·è¤áÀÚ¤ì¤º¡££±ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¼é¤Ã¤¿¿À¸Í¤¬¡¢¥ê¡¼¥°Àï£³Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£ÇÔ¤ì¤¿Àîºê¤Ï£·»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¹õÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡£·°Ì¤ÎÀîºê¡Ê¾¡ÅÀ32¡Ë¤È£¶°Ì¤Î¿À¸Í¡ÊÆ±33¡Ë¡£¾¡ÅÀ£±º¹¤ÎÎ¾¼Ô¤Î¾ù¤ì¤Ê¤¤°ìÀï¤Ç¡¢¹¬Àè¤è¤¯Àè¼ê¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¥Û¡¼¥à¤ÎÀîºê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£¶Ê¬¡¢»³ËÜÍª¼ù¤«¤é¤Î±Ô¤¤½Ä¥Ñ¥¹¤òÃæ±û¤Ç¼ý¤á¤¿¥Þ¥ë¥·¡¼¥Ë¥ç¤¬¡¢ÀäÌ¯¤Ê¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ò¶¡µë¡£¤³¤ì¤ò¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢±¦¤Ç¼õ¤±¤¿¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÏÆºäÂÙÅÍ¤¬¡¢±¦Â¤Î¥¢¥¦¥È¤Ç¥´¡¼¥ë¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡¢¹À¥¤¹¤º¡¢º£ÅÄÈþºù¤é¤òÍÞ¤¨¤Æ¤Î£±°Ì¤Ï¡© ¥µ¥«¥À¥¤Áª¼êÌ¾´Õ¤Ç½¸·×¡ª¡ÖJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬¹¥¤¤Ê½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¡×TOP20¤ò°ìµó¾Ò²ð
¡¡¤½¤Î¸å¤ÏÙÉ¹³¤·¤¿Å¸³«¤¬Â³¤¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤º¡£·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡¢¿À¸Í¤¬µÕÅ¾¤¹¤ë¡£
¡¡52Ê¬¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¥¨¥ê¥¤¬Áê¼ê¤Î°ÕÉ½¤òÆÍ¤¯±Ô¤¤½Ä¥Ñ¥¹¤ò¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÁ÷¤ë¡£ºÇ¸å¤Ï¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ÇÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿µÜÂå¤¬¡¢±¦Â¤Ç¥Í¥Ã¥È¤ËÆÍ¤»É¤·¡¢¸ÅÁãÁê¼ê¤Ë£²ÅÀÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡Àîºê¤Ï¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤Æ²¿ÅÙ¤«¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤¬·è¤áÀÚ¤ì¤º¡££±ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¼é¤Ã¤¿¿À¸Í¤¬¡¢¥ê¡¼¥°Àï£³Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£ÇÔ¤ì¤¿Àîºê¤Ï£·»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¹õÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô