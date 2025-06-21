À¤³¦ÀïÎ¬¤Ï¡Ö¥á¥¤¥É¥¤¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤À¤Ã¤¿¡ª¥É¥¤¥Ä¤Î¥Ä¥ô¥£¥ê¥ó¥°¤¬20Ç¯ÌÜ¤ËÌÀ¤«¤¹¡¢ÊñÃú¡ÖMIYABI¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÎ¢Â¦
´ã¶À¤ÎÎ¤¡¦»ª¹¾¡£³ó¤ÎÎ¤¡¦Ë²¬¡£¶âÂ°²Ã¹©¤ÎÎ¤¡¦±í»°¾ò¤Ê¤É¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¿ÏÊª¤È¸À¤¨¤Ð´ôÉì¸©¤Î´Ø»Ô¡ª¡¡¤³¤³¤ËËÜµò¤ò¹½¤¨¤ë¥Ä¥ô¥£¥ê¥ó¥°´Ø¹©¾ì¤ÎÊñÃú¡ÖMIYABI¡×¤¬20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ÀÚ¤ìÌ£¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢»Å¾å¤²¡¢¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇJAPAN¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¡ÖMIYABI¡×¤ÎºÇ¹âÅþÃ£ÅÀ¡ÖMIYABI ¿è-IKI-¡×ÃÂÀ¸¤Î¸½¾ì¤ËÀøÆþ¤À¡ª
´ØÃÃÌê¤ÎÎò»Ë¤Ï700Ç¯Ä¶
¡ÖÉáÃÊ¡¢°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ø¤Î¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¥Ä¥¢¡¼¤Ê¤É¤Ï¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£²ó¤ÏMIYABI¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´Ä¶¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿¦¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡×¡£¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¥Ä¥ô¥£¥ê¥ó¥° J.A. ¥Ø¥ó¥±¥ë¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÀ½Â¤´ÉÍý¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡¢ÃæÂ¼¹¥»á¡£
´ôÉì¸©´Ø»Ô¤È¸À¤¨¤Ð¿ÏÊª¤Î¤Þ¤Á¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¡¢ÆüËÜÅá¤ò¼ê³Ý¤±¤ë´ØÃÃÌê¤ÎÎò»Ë¤Ï¤â¤¦700Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ë¡£ÃÃÌê¤ÎÎò»Ë¡¢ÅÁÅý¡¢µ»½Ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤Î¡¢¸½ºß¤Î¡Ö¿ÏÊª¤Î¤Þ¤Á´Ø»Ô¡×¤Ê¤Î¤À¡£
¥Ä¥ô¥£¥ê¥ó¥°¤¬´Ø¤ÇÊñÃú¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë·è¤á¤¿ÍýÍ³
¤µ¤Æº£²ó¤Î¼çÌò¡¢¥Ä¥ô¥£¥ê¥ó¥°¤Î¡ÖMIYABI¡×¤¬·Ç¤²¤ë¡ÖMADE IN JAPAN¡×¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤Ë¤«¡©¡¡¤Þ¤º¤Ï¡ÖMIYABI¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¥¹¥¿¡¼¥È»þ¡Ê2005¡Ë¤«¤é³¤³°¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ËÁÀ¤¤¤òÄê¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢»þ¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤ÆËÌÊÆ¡¦²¤½£¤ÇÂç¤¤Ê¤¦¤Í¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¿©¥Ö¡¼¥à¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡ÈÀ¤³¦°ì¤ÎÊñÃú¤òºî¤ë¡É¤È¤¤¤¦¹â¤¤ÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤·¤¦¤ë¤Î¤Ï¡ÖMADE IN SEKI JAPAN¡×¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¼«Éé¤Ç¤¢¤ë¡£
¿ÏÊª¤Î¤Þ¤Á´Ø»Ô¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤ë¿ÏÊª¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥Ä¥ô¥£¥ê¥ó¥°À½ÉÊ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Ä¥ô¥£¥ê¥ó¥°´Ø¹©¾ì¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¹©Äø¤ÎÂ¿¤¯¤ò°ì´Ó¤·¤ÆÆâÀ½¤Ç¤¤ë¥á¡¼¥«¡¼¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡£´Ø»Ô¤Ï¤Þ¤ÁÁ´ÂÎ¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Î¹©¾ì¤Î¤è¤¦¤Ëµ¡Ç½¤·¡¢¹©Äø¤´¤È¤Ë¿¦¿Í¤¬¼ê¤òÆ°¤«¤¹ÅáÃÃÌêÆ±ÍÍ¤Î»ö¶È¹½Â¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤À¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¥Ä¥ô¥£¥ê¥ó¥°´Ø¹©¾ì¤Ï´Ø»ÔÁ´ÂÎ¤Î½Ì¿Þ¤È¸À¤¨¤ë¤·¡¢µÕÀâÅª¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¹©Äø¤òÆâÀ½¤Ç¤¤ë´Ä¶¤À¤«¤é¤³¤½¡ÖMIYABI¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤À¡£
ÊñÃú¤¬À¸¤ß¤À¤µ¤ì¤ë¸½¾ì¤È¤Ï¡©
¹©¾ì¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢¤³¤À¤ï¤ë¤¬¤æ¤¨¤Îµ¤Æñ¤·¤½¤¦¤Ê¿¦¿Í¤¿¤Á¡¢ÌÛ¡¹¤È¼ê¤òÆ°¤«¤¹¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿Äê·¿¤¬¤Ä¤¤Þ¤È¤¦¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤È°Û¤Ê¤ë¤Î¤¬¥Ä¥ô¥£¥ê¥ó¥°´Ø¹©¾ì¤À¤Ã¤¿¡£
¤µ¤¹¤¬¤Ëµ¡³£²»¤³¤½À¹Âç¤À¤¬¡¢¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¡¢À°Á³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÏÊª¤ò°·¤¦¥³¥ï¥â¥Æ¤Î¿¦¿Í½¸ÃÄ¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¼èºà¿Ø¤ÎÌÑÁÛ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥¸¥ª¥é¥Þ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£µ¤²¹35¡î°Ê¾å¤ÎÆü¤Ë¤Ï¼«Í³¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¤¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ÎÎäÂ¢¸Ë¤Þ¤Ç¤¢¤ë¤¯¤é¤¤¤À¡ÊµÌ¾¼°¤Ê¤Î¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡¦¾Ð¡Ë
¡ÖÊñÃúºî¤ê¤Î¼ç¹©Äø¤Ï¡¢Ç®½èÍý¡Á¥Ö¥ì¡¼¥É¸¦Ëá¡Á¥Ï¥ó¥É¥ë²Ã¹©¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡£¤È¤Ï¹©¾ìÀÕÇ¤¼Ô¤Î»³ÅÄ¾»Ç·»á ¡£
»þ¤Ë¥æ¡¼¥â¥¢¤òº®¤¼¤Ê¤¬¤é¥Ä¥ô¥£¥ê¥ó¥°´Ø¹©¾ì¤Î²ÁÃÍ¤ò¼èºà¿Ø¤ËÏÃ¤¹Æ±»á¤Ï¡¢¤¤¤ï¤Ð¥Ä¥ô¥£¥ê¥ó¥°´Ø¹©¾ì¤Î¸ì¤êÉôÅªÂ¸ºß¤À¡£
¡Ö¥Ä¥ô¥£¥ê¥ó¥°¤Ï1731Ç¯¤Ë¥É¥¤¥Ä¡¦¥¾¡¼¥ê¥ó¥²¥ó¤ÇÁÏ¶È¤·¤¿¿ÏÊª¥á¡¼¥«¡¼¡Ø¥Ä¥ô¥£¥ê¥ó¥°¡¦¥è¥Ï¥ó¡¦¥¢¥Ö¥é¥Ï¥à¡¦¥Ø¥ó¥±¥ë¥¹¡Ù¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¼çÍ×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤â¤Ã¤È¤â¼êºî¶È¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤³¤½¤¬¡ÖMIYABI¡×¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¿ÏÊª¤Å¤¯¤ê¤Ë¤ª¤¤¤Æº²¤òÆþ¤ì¤ëºî¶È¤ËÅù¤·¤¤¡Ö¸¦¤®¹©Äø¡×¤Ç¤â¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ç¤ÏÉáµÚÉÊ¤«¤é¹âµéÉÊ¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¹©ºîµ¡³£¤Ç¼«Æ°²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüÆÈ¤Ï¤È¤â¤Ë¥â¥Î¤Å¤¯¤êÂç¹ñ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¥É¥¤¥Ä¤é¤·¤¤¹çÍýÀ¤È¤âÆÉ¤á¤½¤¦¤Ç¶½Ì£¿¼¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¯¤¯¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ä¥ô¥£¥ê¥ó¥°´Ø¹©¾ì¤Î¼êºî¶È¤Ë¤ÏËÜ¹ñ¤«¤é¤âÂç¤¤Ê²ÁÃÍ¤È´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡ª¡×¡£»³ÅÄ»á¤ÎÉ½¾ð¤Ï¡¢¤É¤³¤«¸Ø¤é¤·¤²¤À¡£
¡ÖMeister Workshop¡×¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë¡ÖMIYABI ¿è-IKI-¡×
¥Ä¥ô¥£¥ê¥ó¥°´Ø¹©¾ì¤ÎÆÃ¿§¤È¤·¤ÆÂè°ì¤Ë»Ø¤òÀÞ¤ë¤Î¤¬¡ÖMeister Workshop¡×¤ÎÂ¸ºß¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¡Ö¿¦¿Í¹©Ë¼¡×¡£
¡Ö¡ØMeister Workshop¡Ù¤Ï¥Ä¥ô¥£¥ê¥ó¥°´Ø¹©¾ì¤Ë¶Ð¤á¤ë¿¦¿Í¤ª¤è¤½200Ì¾¤«¤éÁª¤ÓÈ´¤«¤ì¤¿¾¢¤¿¤Á9Ì¾¤Îºî¶È¾ì¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤À¤±¤ËÃåÍÑ¤¬µö¤µ¤ì¤ë¹õ¤¤¥¥ã¥Ã¥×¤¬¤½¤Î¾Ú¤Ç¡¢¤³¤Î¹©Ë¼¼«ÂÎ¡¢¾²¤â¡¢ÊÉ¤â¡¢Áõ¾þ¤â¡¢ºî¶È¾ì¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤â¡¢¿¦¿Í¤¿¤Á¤¬DIY¤Çºî¤ê¾å¤²¤¿¤â¤Î¡£¤É¤¦¤Ç¤¹¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¡ª¡×¤È»³ÅÄ»á¡£³Î¤«¤ËF-1¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Î¥Ô¥Ã¥È¤è¤í¤·¤¯¡¢Ê·°Ïµ¤¤â¡¢¿§»È¤¤¤â¥á¥ê¥Ï¥ê¤¬¤¢¤Ã¤ÆÞ¯Ã¦¤Ê°õ¾Ý¤À¡£
¡ÖMeister Workshop¡×¤Ç¤Ï20¼þÇ¯µÇ°¥â¥Ç¥ë¡ÖMIYABI ¿è-IKI-¡×¤ÎÎÌ»º¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¶á¤¤¾Íè¤Ë¤Ï¥Æ¥¹¥È¥µ¥ó¥×¥ë¤ÎÀ½ºî¡¢¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥ÉÉÊ¤ÎÀ½Â¤¤Ê¤É¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
À½Â¤¸½¾ì¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¢¤ê´Ø¤ÎÂî±Ûµ»Ç½¼Ô¤Ç¤¢¤ë²ÃÆ£¿°ì»á¤Ë¡ÖMIYABI ¿è-IKI-¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ½Â¤¾å¤ÎÆÃÄ¹¤ò¿Ò¤Í¤¿¡£
¡Ö¤È¤³¤È¤ó¼êºî¶È¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£»ä¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¥Ï¥ó¥É¥ë²Ã¹©¤Ç¤â¤Ã¤È¤â½Å»ë¤¹¤ë¤Î¤Ï°®¤Ã¤¿»þ¤ÎÈùÌ¯¤Ê´¶³Ð¡£º¸±¦ÂÐ¾Î¤ÏÅöÁ³¤È¤·¤Æ¡¢»Ø³Ý¤«¤ê¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤ò»ÆºÙ¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÀ¤µ¤ä³ÑÅÙ¤ò¸¦ºï¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦»Å¾å¤²¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡È°®¤Ã¤¿»þ¤Î°ãÏÂ´¶¤ò¾Ã¤¹ºî¶È¡É¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¤Í¡×¡£
»ö¼Â¡¢¡ÖMIYABI ¿è-IKI-¡×À½Â¤¤Ë¤ª¤±¤ë¼êºî¶È¤Î³ä¹ç¤ÏÌó8³ä¡¢¹©Äø¿ô¤Ï¤ª¤è¤½140¤Ë¤âµÚ¤Ö¤È¤¤¤¦¤«¤é¶Ã¤¤À¡£¤³¤ì¤é¤Î»ö¼Â¤«¤é¤â¡¢ÉáµÚÉÊ¤Î¿ô½½ÇÜ¤ËµÚ¤Ö¼ê´Ö¡¢»þ´Ö¡¢¹©Äø¤ò¤«¤±¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤¬¡ÖMIYABI ¿è-IKI-¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½¤ë¤À¤í¤¦¡£
´ôÉì¡¦´Ø»Ô¡¦¤½¤·¤Æ¡ÖMIYABI ¿è-IKI-¡×
¡ÖÀ¤³¦¤Ø¸þ¤±¤ÆMADE IN JAPAN¤ÎÊñÃú¡ÖMIYABI¡×¤òÄó°Æ¤·¡¢Áö¤êÂ³¤±¤Æ20Ç¯¡£¤³¤ì¤ò´ü¤Ë¤â¤¦°ìÈé¤à¤±¤¿¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤Î¤¬µÇ°¥â¥Ç¥ë¡ÖMIYABI ¿è-IKI-¡×¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Ä¹¤¯¡ÖMIYABI¡×¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤òÌ³¤á¤ëÀÐ°æÉ§¼¡»á¡£
¡Ö¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤º¤Ð¤ê´ôÉì¤ÎÌë¡£¼«Á³¡¢ÅÁÅý¡¢ÀîÌÌ¤Ë±Ç¤ë·î¡¢¤½¤ó¤Ê²í¤ä¤«¤Ê¥·¡¼¥ó¤òÊñÃú¤ËÉ½¸½¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖMIYABI ¿è-IKI-¡×¤Î¥Ï¥ó¥É¥ë¤ÏÄ¾Àþ¤È¶ÊÀþ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Ê£»¨¤Ê·Á¾õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ï°ìËÜ¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ëÌÚÌÜ¤ò¤â¤ÄÅ·Á³¤Î¥á¡¼¥×¥ëáîºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ì¤¯¤â¤ê¡¢¥¨¡¼¥¸¥ó¥°Åù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¿¦¿Í¤¬ÃúÇ«¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÐ°æ»á¡£
¡Ö´º¤¨¤Æº¤Æñ¤ËÄ©¤à¡×¤Î¤Ï¿¦¿Í¤ÎËÜÇ½¤Ê¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£¤¹¤Ç¤ËÀ¤³¦¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¥Ê¥¤¥Õ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡ÖMIYABI¡×¤¬¼þÇ¯¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¼¤½¤Î¾å¤ò¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¨¤Ð¡¢¤è¤êº¤Æñ¤ÊÆ»¤òÊâ¤â¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡Ö¥É¥¤¥ÄËÜ¹ñ¤Ç¤ÏÅö½é¡¢¥È¥Ã¥×¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¥Ã¥×¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡ÖMIYABI ¿è-IKI-¡×¤ò¡È´º¤¨¤Æ¡ÉÀ½Â¤¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë²ûµ¿Åª¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ä¥ô¥£¥ê¥ó¥°ÆüËÜË¡¿Í¤Î¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥Ï¥ó¥¥ó¥½¥óÂåÉ½¤À¡£
¡ÖÈà¤é¤¬¤½¤¦¸À¤¦ÍýÍ³¤ÏÌÀÇò¤Ç¤¹¡£¡ÖMIYABI¡×¤Ï¤¹¤Ç¤ËÀ¤³¦°ì¤ÎÊñÃú¤À¤«¤é¡£¤·¤«¤·¤è¤¦¤ä¤¯´°À®¤·¤¿¥µ¥ó¥×¥ë¤òËÜ¹ñ¤ØÁ÷¤ë¤È¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤«¤éÃíÊ¸¤¬Éñ¤¤¹þ¤à»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡´ò¤·¤¤È¿ÌÌ¡¢¤È¤Æ¤â¤½¤ó¤Ê¼ûÍ×¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç»ä¤ÏËÜ¹ñ¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òÆüËÜ¤À¤±¤ÇÇä¤ê¤¿¤¤¡¢¤È¡×¡£
¡ÖMIYABI¡×¤¬Êâ¤ó¤À20Ç¯¡£¤½¤ì¤Ï¤ï¤ì¤ï¤ìÆüËÜ¿Í¼«¿È¤¬µ¤¤Å¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿ÊñÃúºî¤ê¤Î²ÁÃÍ¤ò¡¢¥É¥¤¥ÄÌÜÀþ¤ÇÀ¤³¦É¸½à²½¤·¤Æ¤¤¿ºÐ·î¤È¸À¤¨¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î½¸ÂçÀ®¤³¤½¤¬20¼þÇ¯µÇ°¥â¥Ç¥ë¡ÖMIYABI ¿è-IKI-¡×¤Ê¤Î¤À¤ÈÃÎ¤ì¤Ð¡¢6Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¥×¥é¥¤¥¹¥¿¥°¤¬¹â¤¤¤«ÈÝ¤«¡¢¥â¥Î¤³¤À¤ï¤êÇÉ¤ÎÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡Ä¡Ä¤â¤¦¡¢¤ª¤ï¤«¤ê¤Ç¤¹¤Í¡©
¥Ä¥ô¥£¥ê¥ó¥°
MIYABI 20¼þÇ¯µÇ°¥Ê¥¤¥Õ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖMIYABI ¿è-IKI-¡×
¡Ö¾®Åá¡Ê100Ð¡Ë¡×3Ëü8500±ß¡¿¡ÖµíÅá¡Ê200Ð¡Ë¡×6Ëü6000±ß¡¿¡Ö»°ÆÁ¡Ê180Ð¡Ë¡×6Ëü500±ß¡¡¢¨¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ