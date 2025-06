ロックバンド・Suchmos(サチモス)がきょう21日、神奈川・横浜アリーナで、“復活ライブ”としたワンマンライブ「Suchmos The Blow Your Mind 2025」を開催。10月からの国内と海外の13都市を巡るアジアツアーを実施すると発表した。2021年に突然の活動休止を発表し、昨年10月に活動再開の発表とともに今回の復活ライブを発表した同バンド。きょう21日と22日の2公演は、約20万の応募が届いていた。初日のきょうは、約2時間に渡り濃密なライブを繰り広げ、先日突如リリースされた最新楽曲「Whole of Flower」をはじめ、新たなSuchmosのサウンドを1万2000人ものファンへ届けた。アジアツアーは、国内は彼らの地元の神奈川をはじめ、福岡、大阪、広島、北海道、宮城、愛知、東京、そしてTAIHEIの地元である富山にて開催される。海外はソウル、上海、台北、バンコクでの公演が発表された。国内公演のチケットは「6月23日(月)正午12:00」より先行受付がスタート。海外公演のチケット発売情報は公式サイトに掲載される。