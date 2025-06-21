カレン、ミニスカ×スパッツの個性派コーデで美脚披露【オキコレ2025】
【モデルプレス＝2025/06/21】カレンが21日、沖縄サントリーアリーナで開催のガールズファッションフェス「OKINAWA COLLECTION 2025」（オキコレ2025）に出演した。
【写真】カレン、ミニスカ×スパッツの個性派コーデ 美脚披露
モデルプレスがプロデュースする「モデルプレス Presents: Creators Stage」では、スタイリストのRIKU OSHIMA氏を起用し、トレンドを取り入れたファッションステージを届けた。
カレンは、ノースリーブのトップスにレザーのジレを合わせたクールなスタイリングを披露。ミニ丈のスカートにスパッツを合わせ、ほっそりとした美脚を披露した。
今をときめくモデルやアーティスト、地元・沖縄出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「オキコレ」。3回目を迎える今回は「Venus」をテーマに、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREETらアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」の面々や、なごみ、とうあ、希空、MINAMIらがファッションと音楽でステージを盛り上げた。MCは2年連続でこーくん。（modelpress編集部）
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【写真】カレン、ミニスカ×スパッツの個性派コーデ 美脚披露
◆カレン、ミニ丈スカート×スパッツで美脚披露
モデルプレスがプロデュースする「モデルプレス Presents: Creators Stage」では、スタイリストのRIKU OSHIMA氏を起用し、トレンドを取り入れたファッションステージを届けた。
◆「OKINAWA COLLECTION 2025」テーマは「Venus」
今をときめくモデルやアーティスト、地元・沖縄出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「オキコレ」。3回目を迎える今回は「Venus」をテーマに、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREETらアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」の面々や、なごみ、とうあ、希空、MINAMIらがファッションと音楽でステージを盛り上げた。MCは2年連続でこーくん。（modelpress編集部）
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