B’zオーガナイズによるRock Project<B’z presents UNITE #02>が本日6月21日、Kアリーナ横浜にて幕を開けた。先ごろ、健康上の理由で松本孝弘の<B’z presents UNITE #02>出演辞退がアナウンスされたが、本日6月21日の初日公演アンコールに急遽出演した。 松本孝弘は現在も療養中とのことだが、「ファンの皆様や出演アーティストの皆様と、“UNITE”という特別な時間を少しでも共に過ごしたい」との本人の強い希望によって、関係者と協議を重ねた結果、医師からの許可を得て、急遽、本日のアンコールに出演したかたちだ。 なお、残りの3公演については、引き続き本人の体調を最優先に考え、医師の判断と相談のうえで、出演を慎重に検討するとのことだ。 以下に、オフィシャルサイトに発表された全文を掲載したい。 ◆ ◆ ◆ B’z presents UNITE #02 松本孝弘のアンコール出演につきまして 先日、松本孝弘が健康上の理由で、「B’z presents UNITE #02」への出演を辞退させていただく旨をお知らせいたしました。 現在も療養中ではございますが、本人から「ファンの皆様や出演アーティストの皆様と、“UNITE”という特別な時間を少しでも共に過ごしたい」との強い希望があり、関係者と協議を重ねてまいりました。医師からの許可も得られましたため、急遽、短時間ではありますが、本日のアンコールに出演させていただきました。 なお、今後の残り3公演につきましては、引き続き本人の体調を最優先に考え、医師の判断と相談のうえで、出演を慎重に検討してまいります。出演が確定していない中でのご案内となることを、心よりお詫び申し上げます。 また、先日の出演辞退の発表を受けて、払い戻しやリセール出品をされたファンの皆様には、今回の突然の出演により、戸惑いやもどかしさを感じさせてしまったことと存じます。メンバー・スタッフ一同、深くお詫び申し上げます。何卒ご理解とご容赦を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 2025年6月21日株式会社VERMILLION ◆ ◆ ◆ ■<B’z presents UNITE #02>▼2025年6月21日(土) 神奈川・Kアリーナ横浜 w/ THE YELLOW MONKEY6月22日(日) 神奈川・Kアリーナ横浜 w/ マキシマム ザ ホルモン6月28日(土) 神奈川・Kアリーナ横浜 w/ MAN WITH A MISSION6月29日(日) 神奈川・Kアリーナ横浜 w/ ONE OK ROCKopen15:30 / start17:00(全日) 関連リンク ◆B’z<UNITE #02>特設ページ◆B’z オフィシャルサイト◆B’z オフィシャルTwitter◆B’z オフィシャルInstagram◆B’z オフィシャルFacebook◆B’z オフィシャルYouTubeチャンネル

