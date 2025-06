クジラ夜の街が、2026年2月28日(土)EX THEATRE ROPPONGIにて<ONE MAN LIVE -タイトル未定->を開催することを発表した。 今回の発表はバンドの結成記念日である本日6月21日(土)に、結成8周年を記念してアナウンスされたもの。EX THEATRE ROPPONGIでのワンマンライブ開催はバンド史上初となる。 チケットは6月21日(土)20:00よりオフィシャル先行チケット予約、および<クジラ夜の街 オフィシャルファンクラブ 「FANTASIA」先行>の受付がスタート。 クジラ夜の街<ONE MAN LIVE -タイトル未定-> 2026年2月28日(土)【東京】EX THEATRE ROPPONGI開場17:00/開演18:00 料金自由 ¥5,500(税込/ドリンク代別) <オフィシャル先行>https://eplus.jp/qujila/【受付期間】6/21(土) 20:00 〜 7/13(日) 23:59 <クジラ夜の街 オフィシャルファンクラブ 「FANTASIA」先行>https://smam.jp/qujila/【受付期間】6/21(土) 20:00 〜 7/6(日) 23:59ファンクラブ最速特典として、オフィシャル先行より早く抽選結果が出ます。整理番号順も最初に入場!即時入会で先行予約にお申込み頂けます。 <チケット一般発売日>2025年12月20日(土)10:00 関連リンク ◆クジラ夜の街 オフィシャルサイト◆クジラ夜の街 オフィシャルTwitter◆クジラ夜の街 オフィシャルInstagram◆クジラ夜の街 オフィシャルYouTubeチャンネル◆クジラ夜の街 オフィシャルTikTok

