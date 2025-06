BALLISTIK BOYZが東京でのアリーナ公演<BALLISTIK BOYZ ARENA LIVE 2025 “IMPACT” 〜FINAL〜>を11月にTOYOTA ARENA TOKYOにて開催することが発表された。 本公演は21日(土)に兵庫・ワールド記念ホールにて行われた<BALLISTIK BOYZ ARENA LIVE 2025 “IMPACT”>にてサプライズ発表されたもの。 BALLISTIK BOYZはグループにとって初のアリーナ公演<BALLISTIK BOYZ ARENA LIVE 2025 “IMPACT”>を6月21日(土)、22日(日)の2日間兵庫・ワールド記念ホールにて開催。昨年行われた初の日本武道館ライブ、そして3月のベストアルバムリリースでBALLISTIK BOYZ としての第一章に幕を閉じ、初のアリーナ公演より”第二章”を開幕させた。さらに7月31日(木)からは千葉県を皮切りにグループ初のアジアツアー開催も決定している。 アンコール前の告知映像にて東京でのアリーナ公演が発表されると、会場は歓喜の声に包まれた。日郄竜太は「今回のアリーナ公演から、アジアツアー、そして東京でのアリーナ公演と”IMPACT”というタイトルで続きますが、内容は変わってきます。その時々で自分たちが表現したいものが変化していくと思うので、神戸でそしてツアーでベストを尽くし、確実にそれを超えられるようなライブを11月にある東京でのアリーナ公演でも作り上げていきたいです。ライブを行う度にどんどん進化するBALLISTIK BOYZに期待していてもらえたらと思います!」と意気込んだ。 チケット先行はBALLISTIK BOYZ OFFICIAL FAN CLUB にて6月30日(月)15:00からスタート。 <BALLISTIK BOYZ ARENA LIVE 2025 “IMPACT” 〜FINAL〜> 2025年11⽉22⽇(⼟)、11⽉23⽇(⽇・祝) TOYOTA ARENA TOKYO ■開場・開演時間11月22日(土)開場16:00/開演17:0011月23日(日)開場15:00/開演16:00 ■チケット料金1.全席指定:\12,100 (税込)2.プレミアムチケット:\18,150 (全席指定:\12,100(税込)+アップグレード:¥6,050(税込)) 【ツアー詳細】https://m.tribe-m.jp/news/detail?news_id=51160 <BALLISTIK BOYZ LIVE TOUR 2025 “IMPACT” 〜ASIA〜> […]

The post BALLISTIK BOYZ、初の東京アリーナ公演決定。 「ベストを尽くし、それを超えられるようなライブを」 first appeared on BARKS.