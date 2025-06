ねぐせ。が、11月より対バンツアー<BAND TO THE FUTURE 供笋魍催することを発表した。 発表が行なわれたのは本日21日に幕張メッセ イベントホールにて開催されたホールツアーのファイナル公演にて。対バンツアーは11月22日(土) Zepp Fukuokaを皮切りに、ファイナルは東京・Zepp Haneda 2daysまで9都市10公演を回る。 ねぐせ。が対バンツアーを開催するのは2023年に続いて2回目。全10組にわたる対バンゲストは追って発表されるとのことだ。チケットは武道館ワンマンの映像商品購入者が対象となる”スーパー愛し隊!”先行受付が本日よりスタート。オフィシャル一次先行は6月25日(水)正午12:00からとなっている。 さらに、7月からJ-WAVE(81.3FM)深夜のロックプログラム『THE KINGS PLACE』(毎週月〜木曜25:00-26:00)の水曜ナビゲーターをねぐせ。が担当することも発表された。バンド初のラジオレギュラー担当ということで、7月から毎週水曜深夜の放送に耳を傾けてほしい。 ねぐせ。対バンツアー<BAND TO THE FUTURE 供 2025年11月22日(土)福岡 Zepp Fukuoka2025年11月24日(月祝)広島 BLUE LIVE2025年11月29日(土)新潟 LOTS2025年12月6日(土)大阪 Zepp Osaka Bayside2025年12月12日(金)愛知 Zepp Nagoya2025年12月14日(日)香川 高松festhalle2026年1月11日(日)宮城 GIGS2026年1月17日(土)北海道 Zepp Sapporo2026年1月23日(金)東京 Zepp Haneda2026年1月24日(土)東京 Zepp Haneda チケット:5,500円(1ドリンク別) スタンディング, 2F座席, 2Fスタンディング スーパー愛し隊! 最速抽選先行: 2025年6月21日(土)20:00〜6月24日(火)23:59https://special.neguse.jp/news/detail/29 オフィシャル1次抽選先行 :2025年6月25日(水)12:00〜7月6日(日)23:59https://l-tike.com/neguse/ <ねぐせ。 5th Annivesary 名古屋’s ROCKS VIBES 2025> 2025年8月27日(水)名古屋 […]

