【ブルアカらいぶ!はろーさまー!SP】 6月21日19時~ 配信

「ナグサ(水着)」

Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ(ブルアカ)」において6月25日メンテナンス後より7月9日10時59分にかけて開催するゲーム内イベント「百ヨリ出ズル一輪ノ~いざ尋常に、水上勝負~」に関する情報を公開した。

「ユカリ(水着)」たちの実装に合わせてゲーム内イベントの情報が公開された。開催に合わせて行なわれる募集(ガチャ)では、百花繚乱紛争調停委員会より3人が実装されるが、こちらにあわせ水着姿の「ナグサ」の立ち絵がお披露目となった。なお、「ナグサ(水着)」のプレイアブルキャラクターとしての実装は未定となっている。

イベントとしては専用アイテムを集めて、それらを消費することで宝探しが楽しめるという。これをプレイすることで様々な強化アイテムを獲得できる。

「百ヨリ出ズル一輪ノ~いざ尋常に、水上勝負~」

(C) NEXON Games Co., Ltd. (C)2020 Yostar, Inc. All Rights Reserved.