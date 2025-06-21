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On lance le premier lundi de l'année avec cette compil' des plus beaux gestes de Federico Chiesa à l'#EURO2020#EUROvideo pic.twitter.com/jtJ7pgpycF— UEFA EURO 2024(@EURO2024FRA) January 3, 2022