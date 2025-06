「when all is said and done」の意味は？覚えて明日から使おう！【1分英会話】

果たして、正解は?

正解は「つまり」でした!

「when all is said and done」は直訳すると「全てが語られ、行われたとき」となり、そこから転じて「つまり」という意味になったそう。

「When all is said and done, there’s no such thing as a free lunch.」

(つまり、タダより高いものはないってこと)

あなたはわかりましたか?

※解答は複数ある場合があります。