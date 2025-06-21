ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÎÅÍÜÃæ¤Î£Â¡Ç£ú¾¾ËÜ¹§¹°¤¬¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ë½Ð±é¡Ö¾¯¤·¤Ç¤â¶¦¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤¡×
ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÎÅÍÜÃæ¤ÎB'z¾¾ËÜ¹§¹°¡Ê64¡Ë¤¬21Æü¡¢½Ð±é¼Âà¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖB¡Çz presents UNITE #02¡×¤Î¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¾¾ËÜ¤«¤é¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤ä½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³§¤µ¤Þ¤È¡¢¡ÈUNITE¡É¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¶¦¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤¡×¤È¤Î¶¯¤¤´õË¾¤¬¤¢¤ê¡¢´Ø·¸¼Ô¤È¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö°å»Õ¤«¤é¤Îµö²Ä¤âÆÀ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¿¤á¡¢µÞ¤®¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÆü¤Î¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¾¾ËÜ¤Ï11Æü¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê¡ÖB¡Çz presents UNITE #02¡×¤Î½Ð±é¼Âà¤ò¸ø¼°HP¤ÇÈ¯É½¡£¡Ö¤³¤ÎÀè¤Þ¤À¤Þ¤À²»³Ú³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢º£²ó¤ÏÂç»ö¤ò¼è¤Ã¤Æ½Ð±é¤òÃÇÇ°¤·¤Þ¤·¤¿»ö¡¢¤´Íý²òÄº¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£É¬¤º¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆLIVE¡ÝGYM¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
°ðÍÕ¹À»Ö¡Ê60¡Ë¤Ï¾¾ËÜ¤Î°Õ»×¤òÂº½Å¤·¡¢¡ÖÅöÆü¤Ï»ä¤È¥Ð¥ó¥É¡¢°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÁ´ÎÏ¤Ç²Î¤È±éÁÕ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë½êÂ¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÉ½ÌÀ¡£¡Ö¤³¤Î¾õÂÖ¤Ç¤Î³«ºÅ¤ò¾µÂú¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡¢THE YELLOW MONKEY¡¢¥Þ¥¥·¥Þ¥à¥¶¥Û¥ë¥â¥ó¡¢MAN WITH A MISSION¡¢ONE OK ROCK¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¿´¤ÎÄì¤«¤é´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÎÈ¯É½Á´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
ÀèÆü¡¢¾¾ËÜ¹§¹°¤¬·ò¹¯¾å¤ÎÍýÍ³¤Ç¡¢¡ÖB¡Çz presents UNITE #02¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¼Âà¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯»Ý¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤âÎÅÍÜÃæ¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜ¿Í¤«¤é¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤ä½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³§¤µ¤Þ¤È¡¢¡ÈUNITE¡É¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¶¦¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤¡×¤È¤Î¶¯¤¤´õË¾¤¬¤¢¤ê¡¢´Ø·¸¼Ô¤È¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°å»Õ¤«¤é¤Îµö²Ä¤âÆÀ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¿¤á¡¢µÞ¤®¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÆü¤Î¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢º£¸å¤Î»Ä¤ê3¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢°ú¤Â³¤ËÜ¿Í¤ÎÂÎÄ´¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¡¢°å»Õ¤ÎÈ½ÃÇ¤ÈÁêÃÌ¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢½Ð±é¤ò¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£½Ð±é¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤Î¤´°ÆÆâ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀèÆü¤Î½Ð±é¼Âà¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Ê§¤¤Ìá¤·¤ä¥ê¥»¡¼¥ë½ÐÉÊ¤ò¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÆÍÁ³¤Î½Ð±é¤Ë¤è¤ê¡¢¸ÍÏÇ¤¤¤ä¤â¤É¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÈÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¡¢¿¼¤¯¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
²¿¤È¤¾¤´Íý²ò¤È¤´ÍÆ¼Ï¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£