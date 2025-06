【ブルアカらいぶ!はろーさまー!SP】 6月21日19時~ 配信

Wonderful Worksは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ(ブルアカ)」より「サオリ」のフィギュアを発売する。6月23日に予約受付を開始予定で価格は25,980円。

アリウススクワッドに所属する錠前サオリの1/7スケールフィギュアが発売される。黒いマスク姿でのフィギュア化となっており、発売日などの詳細については追って公開される。

また、配信では「POP UP PARADE ツバキ(ガイド)」の予約受付が6月24日に開始されることがアナウンス。さらに予約受付が行なわれている「ねんどろいど 錠前サオリ」と「アル(ドレス)」の紹介が行なわれた。これらはグッドスマイルカンパニーの新商品となる。

(C) NEXON Games Co., Ltd. (C)2020 Yostar, Inc. All Rights Reserved.