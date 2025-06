BE:FIRSTのメンバーRYUHEIによるソロ楽曲「Loop 〜One of the BE:ST-03 RYUHEI〜」のダンスプラクティス映像が公開された。 「Loop 〜One of the BE:ST-03 RYUHEI〜」Written by RYUHEI, SKY-HI, Ryosuke “Dr.R” SakaiProduced by SKY-HI, Ryosuke “Dr.R” SakaiChoreographer : Ako 本映像はBE:FIRSTメンバーのソロ企画『One of the BE:ST』の第三弾。日常の変わりない日々の中で蠢く感情の機微を、グループ最年少であるRYUHEIの繊細な感性で描いたR&B。BE:FIRSTの様々な名作を生み出してきたRyosuke “Dr.R” SakaiとSKY-HIのタッグのサポートを受け、18歳の希有な才能が新たに世に放たれる。 今回公開されたダンスプラクティス映像はコレオグラフを担当したAkoと共演。あえて“余白”を残したような構成の、踊る人の“質感”や“見せ方”によって全く印象が変わる繊細な振り付けに注目だ。 なお、先日公開された「Loop」のスペシャル・ダンスパフォーマンス映像ではRYUHEIが楽曲制作に込めた“90’sの空気感”が視覚的に表現されている。 シングル「GRIT」 2025年5月28日(水)発売 ▼Streaming & Download https://BEFIRST.lnk.to/7thSingle_GRIT ▼購入はこちらから https://befirst.lnk.to/GRIT <CD収録内容>(全品番共通) 1.GRIT 2.夢中 フジテレビ系木曜劇場『波うららかに、めおと日和』主題歌 3.Loop 〜One of the BE:ST-03 RYUHEI〜 全3曲収録 ◾️LIVE盤 【SG+DVD(スマプラ対応)】 品番 : […]

