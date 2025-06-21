Á´ÊÆ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥ÕÁª¼ê¸¢2ÆüÌÜ¡¡²¬»³»Ô½Ð¿È¤Î½ÂÌîÆü¸þ»ÒÁª¼ê¡¦·¬ÌÚ»ÖÈÁÁª¼ê¤Ï²ù¤·¤¤Í½ÁªÍî¤Á
½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¥á¥¸¥ãーÂè3Àï¡ÖÁ´ÊÆ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥ÕÁª¼ê¸¢¡×2ÆüÌÜ¡¢²¬»³»Ô½Ð¿È¤Î½ÂÌîÆü¸þ»ÒÁª¼ê¤È·¬ÌÚ»ÖÈÁÁª¼ê¤Ï²ù¤·¤¤Í½ÁªÍî¤Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2¥ªー¥Ðー40°Ì¥¿¥¤¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿½ÂÌîÆü¸þ»ÒÁª¼ê¡£¹âÆñÅÙ¤Î¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤È¶¯É÷¤ÎÃæ¥Ðー¥Ç¥£¤òÃ¥¤¨¤º¡¢ÄÌ»»9¥ªー¥Ðー¤Î95°Ì¥¿¥¤¤ÇÍ½ÁªÍî¤Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê½ÂÌîÆü¸þ»ÒÁª¼ê¡Ë
¡ÖËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¥³ー¥¹¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤È2Æü´Ö¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢10¥ªー¥Ðー150°Ì¥¿¥¤¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿·¬ÌÚ»ÖÈÁÁª¼ê¤Ï¡¢2ÆüÌÜ¤ò2¥¢¥ó¥Àー¤Ç´¬¤ÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÄÌ»»8¥ªー¥Ðー¤Î79°Ì¥¿¥¤¤Ç1ÂÇµÚ¤Ð¤ºÍ½ÁªÍî¤Á¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ê·¬ÌÚ»ÖÈÁÁª¼ê¡Ë
¡ÖËÜÅö¤Ë¥¿¥Õ¤Ê¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤ÎÃæ¤ÇÀ¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥×¥ìー¥äー¤È°ì½ï¤Ë¤Þ¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Îºâ»º¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
RSK¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î2¿Í¤¬º£·î¡Ê6·î¡Ë1Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÁ´ÊÆ½÷»Ò¥ªー¥×¥ó¡×¤ËÄ©¤àÍÍ»Ò¤ËÌ©Ãå¤·¤¿ÆÃÊÌÈÖÁÈ¤ò¤¢¤¹ÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£