柏vs京都 スタメン発表
[6.21 J1第21節](三協F柏)
※19:00開始
主審:中村太
<出場メンバー>
[柏レイソル]
先発
GK 25 小島亨介
DF 2 三丸拡
DF 4 古賀太陽
DF 42 原田亘
MF 6 山田雄士
MF 8 小泉佳穂
MF 11 渡井理己
MF 14 小屋松知哉
MF 24 久保藤次郎
MF 39 中川敦瑛
FW 18 垣田裕暉
控え
GK 46 松本健太
DF 3 ジエゴ
DF 5 田中隼人
DF 88 馬場晴也
MF 19 仲間隼斗
MF 20 瀬川祐輔
MF 28 戸嶋祥郎
FW 9 細谷真大
FW 15 小見洋太
監督
リカルド・ロドリゲス
[京都サンガF.C.]
先発
GK 26 太田岳志
DF 2 福田心之助
DF 22 須貝英大
DF 24 宮本優太
DF 50 鈴木義宜
MF 7 川崎颯太
MF 8 米本拓司
MF 10 福岡慎平
FW 11 マルコ・トゥーリオ
FW 14 原大智
FW 18 松田天馬
控え
GK 21 圍謙太朗
DF 3 麻田将吾
DF 4 パトリック・ウィリアム
MF 16 武田将平
MF 25 レオ・ゴメス
MF 29 奥川雅也
MF 44 佐藤響
FW 77 ムリロ・コスタ
FW 93 長沢駿
監督
チョウ・キジェ
※19:00開始
主審:中村太
<出場メンバー>
[柏レイソル]
先発
GK 25 小島亨介
DF 2 三丸拡
DF 4 古賀太陽
DF 42 原田亘
MF 6 山田雄士
MF 8 小泉佳穂
MF 11 渡井理己
MF 14 小屋松知哉
MF 24 久保藤次郎
MF 39 中川敦瑛
FW 18 垣田裕暉
控え
GK 46 松本健太
DF 3 ジエゴ
DF 5 田中隼人
DF 88 馬場晴也
MF 19 仲間隼斗
MF 20 瀬川祐輔
FW 9 細谷真大
FW 15 小見洋太
監督
リカルド・ロドリゲス
[京都サンガF.C.]
先発
GK 26 太田岳志
DF 2 福田心之助
DF 22 須貝英大
DF 24 宮本優太
DF 50 鈴木義宜
MF 7 川崎颯太
MF 8 米本拓司
MF 10 福岡慎平
FW 11 マルコ・トゥーリオ
FW 14 原大智
FW 18 松田天馬
控え
GK 21 圍謙太朗
DF 3 麻田将吾
DF 4 パトリック・ウィリアム
MF 16 武田将平
MF 25 レオ・ゴメス
MF 29 奥川雅也
MF 44 佐藤響
FW 77 ムリロ・コスタ
FW 93 長沢駿
監督
チョウ・キジェ