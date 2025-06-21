[6.21 J1第21節](三協F柏)

※19:00開始

主審:中村太

<出場メンバー>

[柏レイソル]

先発

GK 25 小島亨介

DF 2 三丸拡

DF 4 古賀太陽

DF 42 原田亘

MF 6 山田雄士

MF 8 小泉佳穂

MF 11 渡井理己

MF 14 小屋松知哉

MF 24 久保藤次郎

MF 39 中川敦瑛

FW 18 垣田裕暉

控え

GK 46 松本健太

DF 3 ジエゴ

DF 5 田中隼人

DF 88 馬場晴也

MF 19 仲間隼斗

MF 20 瀬川祐輔

MF 28 戸嶋祥郎

FW 9 細谷真大

FW 15 小見洋太

監督

リカルド・ロドリゲス

[京都サンガF.C.]

先発

GK 26 太田岳志

DF 2 福田心之助

DF 22 須貝英大

DF 24 宮本優太

DF 50 鈴木義宜

MF 7 川崎颯太

MF 8 米本拓司

MF 10 福岡慎平

FW 11 マルコ・トゥーリオ

FW 14 原大智

FW 18 松田天馬

控え

GK 21 圍謙太朗

DF 3 麻田将吾

DF 4 パトリック・ウィリアム

MF 16 武田将平

MF 25 レオ・ゴメス

MF 29 奥川雅也

MF 44 佐藤響

FW 77 ムリロ・コスタ

FW 93 長沢駿

監督

チョウ・キジェ