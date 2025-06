吉乃が、7月から放送開始となるTVアニメ『気絶勇者と暗殺姫』のオープニングテーマを担当することが発表された。 オープニングテーマの楽曲タイトルは「天伝バラバラ」。柊マグネタイトが作詞・作曲・編曲を担当し、音階やサンプリングに東洋の要素を加えたトラックにダンサンブルかつメランコリックな印象も同居した踊れるキラーチューンが完成した。同楽曲は7月11日に配信リリースされる。 また、アニメ『気絶勇者と暗殺姫』のメインPVも公開され、こちらで一足早く楽曲の一部を聴くことができる。 吉乃はメジャー1stアルバム『笑止千万』を引っ提げ、8月29日にZepp Hanedaにて<吉乃 1st LIVE “逆転劇”>を開催する。これまでライブは2回開催されており、追加公演含めチケット即完となった<吉乃 1st COVER LIVE “カサブランカ”>や、初のツアーとなる<吉乃 COVER LIVE TOUR 2024 “爪痕”>が東名阪福と各都市のZeppにて開催されたが、オリジナル楽曲を引っ提げてのライブは初めてとなる。また、今回は今までと違い、吉乃の姿をより鮮明に感じられる舞台セットになるとのこと。殻を破る瞬間もお見逃しなく。 ◆ ◆ ◆ ■天伝バラバラ / 吉乃コメント学生時代、1日の終わりがなんだか物足りなくて、夜更かしの延長線上で観ていたのがハーレムラブコメでした。(なんと今回は“デス”という要素も加わりますが) あの頃にもう一度想いを馳せたとき、ひと聴きで胸が踊るような、キュートでクールで艶やかな楽曲にしたくて、ボカロP 柊マグネタイトさんに制作をお願いさせていただきました。 自分なりに作品に寄り添えるよう、「天伝バラバラ」では普段しない歌い方にも挑戦しています。アニメとあわせて、楽曲も楽しんでいただけたら嬉しいです。 ◆ ◆ ◆ デジタルシングル「天伝バラバラ」 2025年7月11日(金)配信リリースhttps://lnk.to/TendenBarabara TVアニメ『気絶勇者と暗殺姫』 放送情報TOKYO MX 2025年7月12日より、毎週土曜22:30〜サンテレビ 2025年7月12日より、毎週土曜22:30〜北海道テレビ 2025年7月13日より、毎週日曜25:45〜新潟テレビ21 2025年7月14日より、毎週月曜25:25〜とちぎテレビ 2025年7月17日より、毎週木曜23:00〜山形テレビ 2025年7月17日より、毎週木曜25:40〜長崎文化放送 2025年7月23日より、毎週水曜25:18〜BS11 2025年7月13日より、毎週日曜24:00〜AT-X 2025年7月15日より、毎週火曜21:30〜【リピート放送】毎週木曜9:30〜/毎週月曜15:30〜 ※放送日時は予告なく変更する場合がございます。 配信情報ABEMAにて地上波1週間先行・独占見放題配信! その他配信サービスでも順次配信開始! ▼見放題配信ABEMA 7月5日 23:00〜配信開始、以降毎週土曜23時より配信※配信日時は予告なく変更する場合がございます。 STAFF原作:のりしろちゃん・雪田幸路『気絶勇者と暗殺姫』(秋田書店「週刊少年チャンピオン」連載)監督:秋田谷典昭シリーズ構成:横手美智子キャラクターデザイン:佐野隆雄音楽:成田 旬音楽制作:ポニーキャニオンアニメーション制作:CONNECT CASTトト:武内駿輔シエル:佐伯伊織アネモネ:上田 瞳ゴア:白石晴香 公式サイトhttps://kizetsuyusha-anime.com/ 作品公式 SNS作品公式 X:@kzt_toto(https://x.com/kzt_toto) 原作情報秋田書店「週刊少年チャンピオン」にて好評連載中!原作コミックス 1〜11 巻好評発売中!原作公式サイト:https://championcross.jp/series/5db3cd722de2d ©のりしろちゃん・雪田幸路(秋田書店)/「気絶勇者と暗殺姫」製作委員会 <吉乃 1st LIVE “逆転劇”> 2025年8月29日(金) 東京・Zepp Haneda(TOKYO)開場18:00/開演19:00 【チケット一般発売中】ローソンチケット https://l-tike.com/yoshino/イープラス https://eplus.jp/yoshino_msc/ 関連リンク ◆吉乃 […]

The post 吉乃、7月アニメ『気絶勇者と暗殺姫』OPテーマを担当 first appeared on BARKS.