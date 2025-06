八木海莉によるプロジェクト「八木海莉⚡電音遊戯」の新曲「ACTION!」が、TVアニメ『真・侍伝 YAIBA』の第2クール エンディングテーマを務めることが決定した。 八木海莉⚡電音遊戯は、シンガーソングライター・八木海莉がオルタナティブロックバンド・鋭児より藤田聖史(Key)、市原太郎(Dr)をサポートメンバーに迎えた形態で活動するプロジェクト。プロジェクト名義としては今回が初のアニメタイアップとなる。 『真・侍伝 YAIBA』は青山剛昌の原作漫画からTVアニメ化された作品で、サムライ野生児・鉄 刃(くろがね やいば)がさらなる強さを求めてサムライ魂一直線に躍進するアクション活劇となっている。2025年4月5日より、読売テレビ・日本テレビ系 全国ネットにて土曜夕方5時30分枠(※一部地域を除く)で放送中だ。 その『真・侍伝 YAIBA』のために書き下ろした新曲「ACTION!」について、八木海莉は「刃たちの熱くて眩しい冒険とその真っ直ぐな心に、自分たちの想いを重ねて作った一曲です。 聴いてくれた人が、未来に向かって踏み出す勇気が持てるように背中を少しでも押すことができたら嬉しいです。」と述べている。 新曲「ACTION!」はTVアニメ放送に先駆け、6月27日(金)0時により先行配信される。 八木海莉⚡電音遊戯「ACTION!」 2025年6月27日(金)配信スタートhttps://kmu.lnk.to/ACTION ライブ情報 <Parallel Konnection>2025年7月16日(水)SHIBUYA Spotify O-nestOPEN 18:30 / START 19:00Act: sysmo / 水槽 (LIVE SET) / hirihiri、ウ山あまね、phritz (from PAS TASTA) / 八木海莉⚡電音遊戯 (五十音順)VJ: poifullTicket: 4,400yen(Tax in) + 1DrinkStagecrowd: https://stagecrowd.live/parallelkonnection/eplus: https://eplus.jp/parallelkonnection/ TVアニメ『真・侍伝 YAIBA』 読売テレビ・日本テレビ系 全国ネット 土曜夕方5時30分枠(※一部地域を除く)にて放送中 ■作品概要原作:青山剛昌『YAIBA』(小学館「少年サンデーコミックス」刊)監督:蓮井隆弘シリーズ構成:待田堂子キャラクターデザイン/総作画監督:亀田祥倫サブキャラクターデザイン/メインアニメーター:前並武志特技監督:桝田浩史美術監督:竹田悠介 (Bamboo)美術設定:藤井一志色彩設計:橋本 賢3D監督:中村幸憲撮影監督:福士 享編集:廣瀬清志音楽:やまだ豊 出羽良彰音響監督:山田 陽音響効果:森川永子アニメーションプロデューサー:岡田麻衣子OPテーマ:BLUE […]

