Ayumu Imazuの新曲「HOWL」が、TVアニメ『カラオケ行こ!』主題歌に決定した。 『カラオケ行こ!』は、和山やまによる漫画を原作とし、2024年には綾野剛が主演を務め実写映画化もされた人気作。今回満を持してTVアニメ化となる。 変声期に悩む合唱部の男子中学生(岡聡実)と歌がうまくなりたいヤクザ(成田狂児)の交流をコミカルに描いた『カラオケ行こ!』に対し、今回Ayumu Imazuが書き下ろした楽曲は「HOWL」。 「HOWL」は夜の街を駆け抜けていくようなスピード感あるトラックに、迷いと葛藤が交錯していく情緒を表現する歌詞と歌が乗ったクールでポップなダンスナンバー。主人公(岡聡実)の目線で描いていくストーリーを表現したワードも存分に詰め込まれた、Ayumu Imazuの真骨頂を見せる楽曲となっている。 主題歌決定の報とあわせ、PVも公開となった。 ◆ ◆ ◆ ■Ayumu Imazu コメントこのたび、『カラオケ行こ!』の主題歌を担当させていただきました。とても光栄です!僕は、聡実と狂児の関係性が本当に好きで、今回書き下ろした「HOWL」は、聡実の視点で書きました。自分のことで精一杯な、思春期真っ只中の聡実が、狂児という存在に振り回されながらも、必要とされているのはちょっと嬉しくて、どこかで彼を求めてしまう--そんな葛藤を想像しながら、歌詞を書き進めました。この曲が『カラオケ行こ!』の世界観をより彩る一曲になってくれたら嬉しいですし、聴いてくださる皆さんにも、それぞれの解釈で楽しんでもらえたらと思っています。 ◆ ◆ ◆ TVアニメ『カラオケ行こ!』は7月24日(木)よりTOKYO MXにて22:30〜第1話を放送。その他AT-X、BS11、関西テレビ放送、メ〜テレ、HBC北海道放送、ミヤギテレビ、TVQ九州放送でも同日に放送開始。 さらに、ABEMAにて地上波先行・単独最速配信も予定しており、その他サイトでも7月27日(日)22:00〜順次配信予定。 TVアニメ『カラオケ行こ!』 放送情報◆AT-X 7月24日(木) 21:30〜 第1話放送※リピート放送:毎週(月)9:30〜/毎週(水)15:30〜◆TOKYO MX 7月24日(木) 22:30〜 第1話放送◆BS11 7月24日(木) 23:30〜 第1話放送◆関西テレビ放送 7月24日(木) 25:45〜 第1話放送◆メ〜テレ 7月24日(木) 26:00〜 第1話放送◆HBC北海道放送 7月24日(木) 25:26〜 第1話放送◆ミヤギテレビ 7月24日(木) 25:59〜 第1話放送◆TVQ九州放送 7月24日(木) 26:00〜 第1話放送 〈配信〉ABEMAにて地上波先行・単独最速配信◆ABEMA:7月24日(木) 22:00〜 第1話配信その他サイトも7月27日(日) 22:00〜 順次配信予定 ※放送・配信日時は変更となる場合がございます。 ■STAFF原作:和山やま (ビームコミックス/KADOKAWA刊)監督:中谷亜沙美助監督:塚原佑希子シリーズ構成:成田良美キャラクターデザイン:松浦麻衣・谷口淳一郎音楽:伊賀拓郎アニメーション制作:動画工房 ■CAST『カラオケ行こ!』岡聡 実:堀江 瞬成田狂児:小野大輔和田:徳留慎乃佑 TVアニメ『カラオケ行こ!』主題歌Ayumu Imazu「HOWL」 ©2025 和山やま/KADOKAWA/アニメ「カラオケ行こ!」製作委員会 関連リンク ◆Ayumu Imazu オフィシャルサイト◆Ayumu Imazu WARNER MUSIC JAPAN アーティストページ◆Ayumu Imazu YouTube◆Ayumu Imazu […]

